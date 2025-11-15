Aldosivi vs San Martín de San Juan por Torneo Clausura: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Aldosivi y San Martín de San Juan se juegan un virtual mano a mano para permanecer en la máxima categoría del fútbol argentino. El Tiburón marplatense recibirá este sábado en el Minella a un Verdinegro que depende exclusivamente de una victoria para mantener sus chances de salvación, en una jornada final que tendrá una definición dramática por el descenso con tres equipos peleando por dos plazas junto a Godoy Cruz.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Aldosivi y San Martín de San Juan, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Aldosivi y San Martín de San Juan?

El partido entre Aldosivi y San Martín de San Juan por la última fecha del Torneo Clausura se jugará este sábado 15 de noviembre, a partir de las 17 (hora argentina) en el estadio José María Minella de Mar del Plata. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium para toda Argentina. El árbitro principal del partido será Nicolás Ramírez, quien tendrá como asistente de VAR a Héctor Paletta. El partido se disputará en simultáneo con el encuentro entre Godoy Cruz y Deportivo Riestra en Mendoza, en lo que será una jornada cargada de tensión por la permanencia.

El reglamento de la AFA determina que descenderán dos equipos en esta temporada del Torneo Clausura. El primer descenso corresponderá al equipo con peor promedio de las últimas tres temporadas. El segundo descenso será para el club con menos puntos en la Tabla General Anual de 2025. Si algún equipo quedara último en ambas tablas, descenderá entonces el anteúltimo de la clasificación anual. Esta normativa genera múltiples escenarios posibles que mantendrán la tensión hasta el último minuto de ambos encuentros simultáneos.

El conjunto marplatense llega a este partido decisivo en la mejor posición de los tres equipos involucrados en la lucha por el descenso. Aldosivi tiene 30 puntos en la tabla anual y un promedio de 0.968, números que lo ubican por encima de sus competidores directos. El equipo dirigido por Guillermo Farré viene de conseguir una importante victoria ante Banfield por 1 a 0 en su última presentación, resultado que le permite afrontar esta definición con mayor optimismo que sus rivales.

Los comandados por Farré tienen varios escenarios posibles para mantener la categoría. Si Aldosivi gana, se salva sin importar lo que ocurra en Mendoza, mientras que San Martín descenderá por promedios. Si el partido en Mar del Plata termina en empate y Godoy Cruz no gana, el Tiburón mantiene la categoría y el Verdinegro baja. En cambio, si ambos partidos terminan empatados, descenderá San Martín por promedios y habrá un desempate entre Aldosivi y Godoy Cruz por la tabla anual.

Por su parte, San Martín de San Juan llega a este encuentro en la situación más comprometida de los tres protagonistas. El Verdinegro comparte el último lugar de la tabla anual con Godoy Cruz, ambos con 28 puntos cada uno. Sin embargo, lo más preocupante para el conjunto sanjuanino es que ocupa el último puesto en la tabla de promedios con 0.903, lo que lo convierte en el equipo con mayor riesgo de descenso. El equipo dirigido por Leandro Romagnoli viene de empatar contra Lanús en su última presentación.

Aún así, San Martín de San Juan depende exclusivamente de una victoria para mantener sus chances de salvación. Si el Verdinegro gana y Godoy Cruz no vence a Riestra, salvará la categoría y los descendidos serán Aldosivi por promedios y el Tomba por tabla anual. Si ambos conjuntos cuyanos ganan sus respectivos partidos, deberán enfrentarse en un desempate para definir el segundo descenso. Cualquier resultado negativo para San Martín sellará su caída a la Primera Nacional.

Formaciones probables de Aldosivi y San Martín de San Juan

El técnico de Aldosivi, Guillermo Farré, cuenta con todos los jugadores disponibles para este encuentro decisivo y repetiría el mismo once que se impuso ante Banfield en la jornada anterior. El estratega optaría por mantener la confianza en el equipo que consiguió la última victoria, con un esquema 4-4-2 que se ha asentado en los últimos partidos. Justo Giani y Facundo de la Vega serían las principales opciones ofensivas del Tiburón, quienes tendrán la responsabilidad de generar el peligro necesario para conseguir el resultado que asegure la permanencia.

Por el lado de San Martín de San Juan, Leandro Romagnoli no tiene lesionados o ausentes respecto al partido contra Lanús y se inclinaría por repetir el mismo equipo que empató con el Granate. La principal duda está en tres cuartos de cancha, donde el Pipi podría optar por Marco Iacobellis como mediapunta en lugar de Sebastián González, quien sufrió una contractura y será evaluado hasta último minuto. El otro jugador que llega entre algodones es el lateral izquierdo Lucas Diarte, quien se ausentó ante Lanús y fue reemplazado por Matías Orihuela, quien podría mantener la titularidad en caso de que el defensor no llegue en condiciones óptimas.

Probable formación de Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Ceratto, Yonathan Cabral, Santiago Moya, Fernando Román; Federico Gino, Roberto Bochi; Natanael Guzmán, Tiago Serrago; Justo Giani, Facundo De la Vega.

Probable formación de San Martín de San Juan: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Tomás Lecanda, Luciano Recalde, Matías Orihuela o Lucas Diarte; Sebastián Jaurena, Diego González; Tomás Fernández, Sebastián González o Marco Iacobellis, Horacio Tijanovich; Ignacio Maestro Puch.

Aldosivi vs San Martín de San Juan: Ficha técnica