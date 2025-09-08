Túnez clasifica al Mundial 2026 con victoria 1-0 sobre Guinea Ecuatorial

Foto de archivo de los futbolistas de Tunez celebnrando tras marcar ante Liberia por la eliminatoria al Mundial 2026

Mohamed Ben Romdhane marcó el gol de la victoria en el minuto 94 que le dio a Túnez la clasificación al Mundial de 2026 tras imponerse 1-0 de visitante a Guinea Ecuatorial el lunes en Malabo, con lo que se colocó como líder indiscutible del Grupo H de clasificación.

Con esta victoria, Túnez suma 22 puntos en ocho partidos de clasificación, 10 más que Namibia, segunda y a la que le quedan tres encuentros por disputar.

Túnez participará por séptima vez en la Copa del Mundo, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio, y por tercera vez consecutiva.

Túnez es el segundo equipo africano en sellar su pase a la fase final mundialista, después de que Marruecos lo hiciera el sábado.

Nueve equipos de África se clasificarán automáticamente para el Mundial, y el décimo puesto se decidirá en una repesca intercontinental.

Con información de Reuters