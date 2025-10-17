Se definen repechajes de África para decidir equipo que jugará repesca intercontinental al Mundial

FOTO DE ARCHIVO-Victor Osimhen, de Nigeria, durante un entrenamiento

, 17 oct (Reuters) -Nigeria se enfrentará a Gabón y Camerún a la República Democrática del Congo en noviembre, en las semifinales de la repesca africana el Mundial 2026, informó el viernes la FIFA.

Las cuatro selecciones accedieron a esta instancia como los mejores segundos de los nueve grupos de la eliminatoria continental.

Existe la posibilidad de que se añada una plaza para África en el Mundial, ya que el vencedor de la repesca pasará a un repechaje intercontinental en marzo, del que saldrán los últimos clasificados al torneo, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

En los emparejamientos de la repesca africana, el equipo mejor clasificado en el ranking de la FIFA del 23 de octubre se enfrentará al peor ubicado, mientras que el segundo jugará con el tercero.

Sin embargo, la FIFA publicó la clasificación de octubre el viernes, antes de lo previsto. Nigeria ascendió al puesto 41, con Camerún en el escalón 54, la RD del Congo en el 60 y Gabón en el 77.

Las semifinales se disputarán el 13 de noviembre y el partido decisivo se jugará tres días más tarde. Marruecos organizará las eliminatorias, pero aún no se han anunciado las sedes.

(Escrito por Mark Gleeson en Ciudad del Cabo; Editado en español por Javier Leira)