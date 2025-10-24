¿La Argentina jugará ahí? El estadio de la Patagonia que recibió la visita de CONMEBOL

La Argentina podría trasladarse a la Patagonia

La CONMEBOL es la encargada de realizar visitas a los estadios para determinar si se encuentran en condiciones de recibir partidos correspondientes al plano internacional. El jueves se conoció que la AFA decidió incluir en un selecto listado a un escenario que se ubica en la Patagonia. Un lugar atípico que podría ser sede de los próximos encuentros que la entidad pretenda realizar en el marco de diversos compromisos asumidos en el plano de la Selección Argentina como a nivel clubes.

Hay que recordar que el organismo sudamericano pone en marcha una serie de medidas para determinar si un estadio se encuentra en condiciones de recibir o no partidos del plano internacional. Uno de los pedidos que se hace es contar con un sistema led de iluminación, entrada al campo de juego donde los dos equipos salgan a la vez y detalles vinculados con el espacio en los vestuarios. Además de una capacidad mínima de espectadores presentes.

Deportivo Madryn espera por la autorización de la CONMEBOL

“Entre los estadios que AFA propuso como posibles sedes de eventuales cotejos de carácter internacional, está el Abel Sastre. Por ello, hoy comenzaron los trabajos de los equipos técnicos de CONMEBOL para la habilitación correspondiente”, expresaron desde Club Social y Deportivo Madryn, que se encuentra en la provincia de Chubut. “Hoy se realizó el análisis de las torres de iluminación, para determinar la compatibilidad con las transmisiones oficiales de televisión”, agregaron.

La visita es una que se extenderá con el fin de tomar conocimiento del estado de la infraestructura del lugar, además de las instalaciones disponibles. Se trata de un anuncio que causa cierta sorpresa, debido a que pertenece a un equipo que se encuentra en la Primera Nacional y no es uno de los escenarios que la AFA decide presentar para organizar partidos internacionales en el país.

Por otro lado, la chance de que la Selección Argentina sume minutos en esté lugar son muy variadas. También se necesita de un permiso de FIFA para que se de en el marco de un encuentro oficial. En ese caso, el Estadio Monumental de River es el que mejores características ofrece y es del gusto de los jugadores por la calidad de su césped.

¿Qué va a pasar con el duelo ante los jujeños?

La organización del reducido de la Primera Nacional señala que se encuentra suspendido el partido de ida que Gimnasia de Jujuy le está ganando a Deportivo Madryn. Hay que recordar que un integrante de la comisión directiva del conjunto norteño fue a visitar a la terna arbitral para pedirle que mejoren el criterio de justicia, debido a que estaban notando cierta tendencia.

Los dichos sobre aquella charla son varios, pero Lucas Comesaña señaló que recibió una amenaza de Leandro Meyer, secretario del lobo jujeño. De momento, no hay una confirmación por parte del Tribunal de Disciplina de la AFA, que recién el próximo lunes 27 de octubre va a dar su veredicto. Algunos comentarios hablan de que el equipo de la Patagonia avanzaría de manera directa.

