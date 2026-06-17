"Los goles de Haaland en el Mundial sacudieron los cimientos de Noruega", afirma el instituto de sismología

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo I - Irak contra Noruega

El doblete de Erling Haaland en la victoria de Noruega por 4-1 ‌ante Irak en el ‌Mundial el martes, sacudió literalmente al país nórdico, donde el instituto sismológico NORSAR registró temblores de tierra en la ciudad costera de Bergen cuando el jugador marcó en su debut en el torneo.

El gigantesco delantero anotó ​su primer gol ⁠en el minuto 29 —el primero de Noruega ‌en un Mundial desde 1998— y ⁠añadió un segundo antes ⁠del descanso en Boston, lo que provocó estallidos de alegría en su país natal, donde el ⁠partido comenzó a medianoche.

"El miércoles por la ​noche, la estación sísmica de ‌Bergen registró señales claras ‌cerca de la estación procedentes del partido ⁠del Mundial entre Noruega e Irak. Las fluctuaciones más intensas coinciden con los goles de Erling Braut Haaland, que provocaron fuertes vítores ​entre ‌la afición noruega", dijo NORSAR en un comunicado.

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"Los efectos más evidentes se observan en relación con los goles noruegos, especialmente los dos de Haaland. Las señales ⁠se deben probablemente a los vítores y a los movimientos de los aficionados noruegos que veían el partido en Bergen", continuaba el comunicado.

"Cuando muchas personas reaccionan simultáneamente ante grandes momentos deportivos, los movimientos combinados pueden generar vibraciones en el suelo ‌que son registradas por sismómetros sensibles", agregó.

El instituto señaló que las mediciones eran un indicio tanto de la alegría de los noruegos por los goles de su selección en el Mundial ‌como de la sensibilidad de los modernos equipos sismológicos.

"Así que, aunque Noruega no provocó un terremoto al ‌enfrentar a ⁠Irak, los vítores de los aficionados noruegos hicieron que los equipos de ​medición sísmica de Bergen se sacudieran un poco más", afirmó.

Con información de Reuters