Denunciaron a Macri por el negociado de la reventa de parques eólicos

Diputados opositores denunciaron a la corporación de Mauricio Macri por ganar U$S 48 millones a través de sospechosas operaciones que involucraron licitaciones a cargo del ministro de Energía, Juan José Aranguren.

Los legisladores nacionales Rodolfo Tailhade y Martín Doñate pidieron que la Justicia investigue si funcionarios del Gobierno favorecieron de manera ilegal a distintas sociedades vinculadas al grupo económico de la familia del Presidente en negocios vinculados a concesiones de parques eólicos.

La presentación se basa en las notas publicadas en Perfil por Emilia Delfino, donde explica que dos empresas del Grupo Macri y socios ganaron al menos U$S 48 millones en la venta de seis parques eólicos. De acuerdo a los artículos, “Sideco Americana creó junto con un grupo de asociados cuatro empresas a nombre de un contador; así, adquirieron seis parques eólicos en la provincia de Chubut y Miramar, provincia de Buenos Aires, que meses más tarde, revendieron, con una ganancia de al menos U$S 15 millones en menos de un año. De acuerdo al reporte anual de la compañía asiática Goldwind, a esa ganancia deben sumarse otros U$S 33 millones, dando un total de U$S 48 millones de diferencia entre lo que pagaron a Isolux y lo que revendieron meses después”.

Según Delfino, en un principio Aranguren había objetado la adjudicación en virtud del notorio incumplimiento que registraba Isolux del programa de inversiones de parques eólicos obtenidos con anterioridad. Sin embargo, la adjudicación se concretó de todos modos. Para Tailhade y Doñate, esto “obliga a pensar en obvias presiones para que nadie se ponga en el camino en este negocio”.

Los denunciantes requirieron que se indague la posible comisión de tráfico de influencias, negociaciones incompatibles y uso de información privilegiada para realizar un negocio multimillonario e ilegal que favoreció a la familia presidencial.

