Demoledor audio: quedó blanqueado el vínculo entre Macri, Angelici y Stornelli

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El Destape tuvo acceso a nuevos audios de Marcelo D'Alessio, investigado por extorsionar y pedir coimas a empresarios en nombre de Carlos Stornelli, en donde se reafirma el vínculo entre él y Stornelli para extorsionar a empresarios y se deja muy en claro cuál es la relación entre el fiscal, Mauricio Macri y su operador judicial, Daniel Angelici.

"No te olvides que Carlos, el que vos viste, es Macri puro. Es Angelici puro, línea directa. No te olvides que Carlos estuvo en la gestión en La Plata, como ministro de Seguridad", asegura D'Alessio en el audio.

audio2.mpeg

"¿Te acordás que pidió licencia como fiscal federal? Para que vuelva a ser fiscal federal y no haya quedado manchado, tiene que haber una banca de Angelici.¿O vos te creés que este tipo no hizo negocio en la época de Pepe Scioli? Yo no hablo, observo".