Tres fiestas bonaerenses para disfrutar en septiembre: comida, tradición y cultura

Septiembre es una buena oportunidad para salir de la rutina y recorrer distintos rincones de la provincia de Buenos Aires. Durante los próximos fines de semana, varias localidades se preparan para recibir visitantes con fiestas populares que combinan gastronomía, música, artesanías y costumbres que forman parte de la identidad de cada lugar.

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Entre las propuestas se destacan tres celebraciones que permiten conocer distintas tradiciones bonaerenses y disfrutar de una escapada sin alejarse demasiado de la Ciudad de Buenos Aires.

Mercedes: una fiesta para los amantes de las picadas

Del 11 al 13 de septiembre, Mercedes será escenario de la 51ª Fiesta Nacional del Salame Quintero, una de las celebraciones gastronómicas más reconocidas de la provincia. El encuentro tendrá lugar en el Parque Municipal Independencia y contará con actividades desde las 10.

El protagonista será el tradicional salame quintero, un producto ligado a la historia de las quintas de la zona y a las recetas transmitidas por familias inmigrantes. La propuesta gastronómica se completará con quesos artesanales, picadas, galleta de campo y distintos productos regionales.

Además, habrá artesanías, espectáculos musicales y un concurso en el que diferentes productores competirán con sus salames. Una opción ideal para quienes buscan combinar una salida al aire libre con los sabores típicos de la región.

Moquehuá: asado criollo y encuentro popular

Otra alternativa para el fin de semana del 12 y 13 de septiembre estará en Moquehuá, localidad del partido de Chivilcoy. Allí se realizará la 5ª Fiesta del Asado Criollo, en el predio de la antigua estación ferroviaria.

La celebración tendrá como principal atractivo el concurso de asadores, en el que participantes de distintas localidades pondrán a prueba sus habilidades frente a las brasas. El asado será el gran protagonista de una jornada pensada para compartir alrededor de la mesa.

El programa también incluirá desfile criollo, presencia de jinetes, autos y motos clásicas, música folclórica, artesanos, emprendedores y puestos gastronómicos. La fiesta, que comenzó como una iniciativa vecinal, se transformó en pocos años en uno de los encuentros más convocantes de la zona.

Moreno: una fiesta a puro bombo y folklore

Para quienes prefieren una propuesta cultural y musical, Moreno tendrá una nueva edición de la Marcha de los Bombos, una celebración que pone en primer plano la tradición santiagueña arraigada en la comunidad local.

Las actividades comenzarán el sábado 12 de septiembre con talleres, charlas, danzas, música, exposiciones y una feria de artesanías en Plaza San Martín. El domingo 13 llegará el momento central: una marcha que partirá desde ese punto y llegará hasta Plaza Buján, acompañada por el sonido de los bombos legüeros.

El recorrido estará acompañado por propuestas culturales y, una vez finalizada la marcha, habrá espectáculos en vivo en Plaza Buján. Una alternativa diferente para descubrir cómo las tradiciones de otras provincias también encontraron su lugar en el territorio bonaerense.