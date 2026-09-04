Calendario de septiembre 2026 para imprimir: esta es la mejor opción

Con la llegada de septiembre, muchas personas empiezan a organizar el último tramo del año y buscan un calendario para imprimir que permita visualizar de un vistazo todos los días del mes. Si bien las aplicaciones y agendas digitales se convirtieron en herramientas habituales, el formato en papel mantiene una ventaja concreta: permite anotar compromisos y tenerlos siempre a la vista.

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El noveno mes de 2026 comenzará un martes 1° y terminará un miércoles 30. Además, no tendrá feriados nacionales, de acuerdo con el calendario oficial del Gobierno argentino. Sí habrá días no laborables correspondientes a celebraciones de la comunidad judía.

Calendario de septiembre 2026 para imprimir

Septiembre tendrá cuatro semanas completas y dos días adicionales. El mes comenzará un martes y finalizará un miércoles, por lo que el calendario permite organizar las actividades laborales, escolares y personales de las próximas semanas.

El calendario puede utilizarse para marcar reuniones, turnos médicos, fechas de entrega, exámenes, cumpleaños, vencimientos y otros compromisos cotidianos. Contar con todos los días del mes en una sola hoja también permite anticipar semanas con mayor carga de actividades.

Calendario de septiembre 2026.

Calendario de septiembre 2026.

Calendario de septiembre 2026.

Calendario de septiembre 2026.

Qué feriados y días no laborables hay en septiembre 2026

A diferencia de agosto, que tuvo el feriado trasladable por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, septiembre de 2026 no tendrá feriados nacionales. El próximo feriado nacional del calendario será en octubre.

Sin embargo, el calendario oficial contempla días no laborables para las personas que profesan la religión judía. En septiembre serán:

Viernes 11 y sábado 12 de septiembre: Rosh Hashaná, Año Nuevo Judío.

Rosh Hashaná, Año Nuevo Judío. Domingo 20 y lunes 21 de septiembre: Iom Kipur, Día del Perdón.

Estas fechas están contempladas específicamente como días no laborables para habitantes que profesen la religión judía.

El 21 de septiembre también coincide con el Día del Estudiante y el inicio de la primavera, dos fechas tradicionales del calendario argentino, aunque no constituyen un feriado nacional.

Por qué conviene tener un calendario de septiembre a mano

Imprimir el calendario mensual puede ser especialmente útil para quienes necesitan combinar diferentes obligaciones y prefieren tener una representación visual de todo el mes. A diferencia de una agenda diaria, una hoja con septiembre completo permite detectar rápidamente fines de semana, fechas importantes y períodos con mayor concentración de actividades.

También puede servir para organizar gastos y vencimientos, planificar viajes, distribuir tareas domésticas o establecer objetivos para las últimas semanas del invierno y el comienzo de la primavera. Con septiembre comienza el último cuatrimestre del año. Tener una planificación mensual visible puede ayudar a ordenar las prioridades antes de entrar en el tramo final de 2026.