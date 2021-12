Murió Verónica Forqué, "chica Almodóvar" y participante de MasterChef Celebrity España

La respetada actriz y musa de Pedro Almodóvar tenía 66 años. La policía investiga si se trató de un suicidio.

La actriz española Verónica Forqué, reconocida entre otras cosas por ser una "chica Almodóvar", fue encontrada esta mañana sin vida a los 66 años en su casa de Madrid por los servicios de emergencia, informó la prensa de ese país. Si bien la policía se encuentra investigando las causas de la muerte, la actriz, que había participado en el último tiempo del programa de televisión MasterChef Celebrity España, se había referido al aire en varias oportunidades a un estado depresivo al que volvió a aludir al abandonar el reality culinario.

"No me encuentro bien, estoy agotada. He luchado diez semanas, la experiencia de las mejores de mi vida... Qué lástima, siento no poder estar a la altura pero es que no puedo, el cuerpo no puede, no puedo con mi alma. Volveré cuando esté buena", manifestó en la competencia de cocina, anunciando su renuncia por problemas de salud relacionadas a su depresión. Por esto mismo, la policía investiga si su deceso se trató de un suicidio.

Forqué, hija del director y productor José María Forqué y de la escritora Carmen Vázquez-Vigo, debutó como actriz en cine en 1972, cuando tenía 17 años, en la película de Jaime de Armiñán Mi querida señorita. No obstante, el éxito le llegó a comienzos de los años ´80 de la mano del director Pedro Almodóvar, al encarnar a Cristal, una prostituta en la película ¿Qué he hecho yo para merecer esto? que le abrió la puerta para trabajar con otros reconocidos cineastas españoles.

Así, llegaron importantes papeles junto a Fernando Trueba, con Sé infiel y no mires con quién o El año de las luces, con la que obtuvo uno de sus cuatro Premios Goya. Con el director Fernando Colomo trabajó en las comedias Bajarse al moro y la que le dio en 1988 su primer Goya como actriz protagónica: La vida alegre, año en el que también se alzó con el galardón como actriz de reparto en Moros y Cristianos, de Luis García Berlanga, y se consagró como la primera intérprete femenina en ganar dos premios en la misma ceremonia.

El cuarto Goya de su carrera lo recibió en 1993 por su protagónico en Kika, también de Almodóvar. En los últimos años, Forqué participó en distintas obras teatrales, series televisivas y en 2021 había vuelto a recuperar protagonismo mediático al convertirse en una de las participantes más relevantes del programa MasterChef Celebrity España.

Desde Almodóvar hasta Antonio Banderas: la despedida de los famosos

La noticia conmocionó al ambiente artístico español y muchos artistas despidieron a Verónica en las redes sociales. "Adiós a Verónica Forqué. Trabajé hace años con ella y mi recuerdo es el de una mujer dulce, espiritual y buena compañera. D.E.P", escribió Antonio Banderas.

"El vacío que deja en nuestras vidas y nuestro cine es irrecuperable. Se ha ido una actriz extraordinaria y una persona insustituible con la que tuvimos el honor de trabajar y compartir vida. Buen viaje, Verónica", fue el mensaje que publicaron en el perfil de El Deseo, la productora de Almodóvar. Mientras que Álex de la Iglesia manifestó: "Triste adiós a una enorme".