Teo López Puccio: es matemático, hijo de un histórico miembro de Les Luthiers y músico en una comedia sobre estafas piramidales

Teo López Puccio (Crédito de la foto: Alma Dafcik).

Con una jugada apuesta escénica, empezó una nueva temporada la comedia musical Piramidal, afiladísimo trabajo de Estudio Qp que explora el engranaje detrás de las estafas piramidales, sus autores y las víctimas, con humor mordaz que arranca sonoras carcajadas. En la obra de numeroso elenco -un total de 10 artistas en escena, entre actores y músicos- figura Teo López Puccio (27), prometedor joven artista: matemático, músico de oficio, hijo del histórico miembro de Les Luthiers Carlos López Puccio, tecladista en la banda indie Camaleón y una de las mentes detrás de la sátira que puede verse los martes de marzo y abril en el Galpón de Guevara. "Las canciones fueron lo primero que se compuso y sirvieron de boyas para el musical, dándonos los tres arcos de la historia: el de las víctimas devenidas en victimarios, el de los estafadores y el de los medios”, remarca en diálogo con El Destape sobre la segunda obra de Estudio Qp..

“El tema de las estafas piramidales es medio un pulpo, porque abarca un montón de situaciones distintas en la vida. Primero, la cercanía de que uno siempre tiene a alguien que estuvo, o que te vino a ofrecer, o que cayó víctima de alguna estafa piramidal. Después, la idea de pensar las estafas piramidales como una secta espiritual. Y sobre esa idea de secta, aparecen un montón de preguntas del estilo: ‘¿no es toda la sociedad una secta con reglas que decidimos aceptar?’. El relativismo que podés armar alrededor de eso es muy interesante, pero también es peligroso porque es la misma justificación por la cual estas cosas terminan pasando”, precisa López Puccio en reflexión al tema que satiriza la comedia musical Piramidal.

La comedia musical es una parodia de lo que fue Generación Zoe, pero cobra relevancia tras el escándalo por la estafa cripto $LIBRA, promocionada por Milei…

- Generación Zoe fue la inspiración principal, definitivamente, porque vista desde afuera era un fenómeno que podía ser abordado desde la sátira y el humor. Lo primero que pensamos con el equipo fue “¿cómo puede ser que alguien caiga en esto?”. Porque, a decir verdad, había cierta estética de (Leonardo) Cositorto que era burlable. Fue realmente una locura y Cositorto era como un mago que sacaba de la galera infinitas cosas: desde una hamburguesería a un equipo de fútbol, todo fraudulento pero la sensación que transmitía -al menos en quienes fueron engañados- era la de un ilusionista que hechiza con sus trucos.

¿Creés que hay personas más propensas a caer en estafas piramidales?

- Sí, pienso que hay una visión a nivel capitalista con un sistema económico que no da abasto ni respuestas para un montón de cosas y donde cada vez que falta algo, surge una oportunidad para que alguien lo provea -si lo ves como algo positivo- o se aproveche -si lo ves como algo negativo- de la situación. Y las personas que terminan estando ahí muchas veces tienen, desde el lado espiritual, una sensación de necesitar algo que te sostenga por dentro. Desde el lado económico, creo que todos hemos experimentado esa ilusión de crecimiento… solo que la mentira puede ser más o menos permeable.

Sos músico, pero tenés formación de matemático. Parece una conjunción extraña, pero la música también puede tener cierta estructura matemáticas…

- Sin dudas, pero saber de matemática no me hace mejor músico. Son disciplinas que se relacionan. Yo tengo formación laboral de músico y actor, y formación académica de matemático. Lo curioso es que nunca fui bueno con las matemáticas a nivel escolar y, de hecho, no soy bueno con los números, soy malo aritméticamente -¡no sé las tablas! (risas)-, pero no es eso lo que les interesa a los matemáticos. La verdad es que a los matemáticos, en general, les gustan más el razonamiento, las preguntas, es una disciplina muy creativa y de exploración.

Teo López Puccio (Crédito de la foto: Sol Avena).

¿En qué momento te empezaste a interesar por las matemáticas?

- Me empezó a gustar cuando hacia el final del secundario veía amigos que se estaban metiendo en olimpíadas de matemáticas, que son súper competitivas y hay muchas “cuentitas”… y aunque eso nunca me interesó del todo cuando vi que había problemas de geometría algo cambió en mi forma de ver las matemáticas. Ahí había algo visual que me atrajo y que creo que se relaciona con cierta influencia que traigo de mi mamá, artista plástica, y de mi papá, que siempre le gustó la ciencia e hizo algunos de Ingeniería cuando era joven. En mi casa se hablaba de ciencia y yo me empecé a enamorar de ese mundo de las ideas. Me fascina.

¿En la actualidad trabajás de matemático?

- No, pero he trabajado como matemático de investigación. Ahora soy docente en dos universidades privadas donde enseñó geometría. Me gusta comunicar, lo siento bello.

¿Cómo es el diálogo artístico con tu papá Carlos López Puccio, histórico Les Luthiers?, ¿te va a ver al teatro?

- Sí, me va a ver. Le interesa lo que hago. Es muy interesante porque con mi papá hablamos dos lenguajes bastante distintos en la música y en el humor: mi viejo tiene una formación como músico que es clásica, académica, y yo tengo una formación muy informal. Quizás, si yo hubiera tomado otras elecciones de vida podría estar más cerca de ese camino que él siguió, pero no elegí ir por ahí. Mi idioma está más cerca del rock nacional y la música popular. Y cuando viene y escucha la música que hago me hace un montón de preguntas que me encantan como por qué uso tal tonalidad o me da opiniones y eso me gusta. Es un ida y vuelta muy enriquecedor. Y con el humor hay una cosa generacional, de muchas cosas que él no entiende y motivan intercambios muy divertidos. A veces mi papá me pregunta por qué se hacen chistes sobre ciertos temas políticamente incorrectos y se sorprende cuando le digo que cambiaron un poco los límites en torno al humor.

¿Te gustaría trabajar en una obra con tu papá?

- Qué buena pregunta, lo he charlado con él pero todavía no hay un proyecto o una idea que él me pueda rechazar explícitamente (risas). Igual, la verdad es que mi viejo está viviendo una vida de retiro muy nueva para él.

Un biodrama sobre un Les Luthier director de orquesta no es una mala idea…

- ¡No sé si es mi estilo pero estoy dispuesto a considerarlo!

Lo que se viene en Estudio Qp tras Piramidal

La última. Piramidal forma parte de una trilogía de obras de Estudio qp y la última se estrena a mitad de año. ¿Querés adelantar algo del proyecto?

- Si, la obra se llama El suceso y juega un poco a la futurología… La historia trata de un grupo de técnicos y artistas que fueron cooptados por una especie de gobierno dictatorial para hacer una pieza de propaganda. La estrategia sale mal -o bien para algunos- y termina fundando una religión a nivel milenios de la humanidad en el futuro. Es una obra de ciencia ficción en la que jugamos con los flash forwards y hay un desarrollo importante sobre la construcción colectiva de la memoria.

Piramidal puede verse los martes de marzo y abril en el Galpón de Guevara (Guevara 326, CABA). Entradas en venta por Alternativa Teatral o en boletería del teatro.