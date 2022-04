Mariana Chaud adelanta Pequeña Pamela, su nuevo obra: "Es una historia de desamor"

En diálogo con El Destape, la actriz, autora y directora teatral Mariana Chaud presenta Pequeña Pamela, una tragedia distópica que se presentará en el Teatro Sarmiento (Avenida Sarmiento 2715, CABA) a partir del próximo 29 de abril.

Luego de una celebrada retrospectiva de cuatro de sus obras más exitosas en el Teatro San Martín, la actriz, autora y directora teatral Mariana Chaud está pronta a estrenar Pequeña Pamela, una tragedia distópica que tendrá funciones en el Teatro Sarmiento. La puesta transcurre en el límite de dos mundos: uno marginal y un inframundo fantástico. En esta conexión entre mundos, Pamela ama a Áyax, quien va detrás de un amor imposible mediante sórdidos asesinatos; los secuaces de Áyax traicionan y son traicionados. Como si fuese poco, una cíclope cumbianchera, el fantasma del tío gay y el coro oscilan entre estar dentro y fuera de la trama y de la muerte. En diálogo con El Destape, Chaud presenta su nuevo trabajo y aporta su mirada a fenómenos de la actualidad escénica.

- ¿Con qué se va a encontrar el espectador que transite Pequeña Pamela?

Se va a encontrar con una tragedia distópica, con un espectáculo intervenido por muchas cuestiones actuales. Es una historia de desencuentros permanentes, de sufrimiento, de avasallamiento de los cuerpos -sobre todo de los femeninos- y de desamor y apariciones inesperadas del más allá. Hay una convivencia muy equilibrada con lo fantástico.

Sin spoilear demasiado, te cuento que hay un evento central en la obra que tiene que ver con la violencia física a una mujer, que es lo que más ha interpelado a las poquitas personas que pudieron verla antes del estreno. Tengo curiosidad por ver cuál será la recepción general en el estreno.

Pequeña Pamela (Crédito: Carlos Furman)

- El año pasado el CTBA hizo una retrospectiva con tu trabajo teatral. ¿Cómo fue esa experiencia de estrenar en un contexto sanitario tan complejo?

Súper raro y festivo, al mismo tiempo. Y, también, muy marcado por los estrictos protocolos, dado que eran puestas muy físicas.

- Algunos complejos acostumbran a llevar obras exitosas del off a la Avenida Corrientes, acercándolas a un público que de otra forma no se acercaría a salas independientes. ¿Qué lectura hacés de este fenómeno?

Participé con La Fiebre (obra protagonizada por Luciana Zylberberg que tuvo funciones en el Metropolitan Sura) en esta propuesta y, para serte sincera, me parece todo bastante polémico. La intención es buena -abrirse a otros públicos- pero creo que yo entré con mucha ingenuidad en ese sistema. Es un aparato comercial muy fuerte y es muy difícil hacer encajar una obra independiente en ese circuito. Está bueno hacerlo si hay un buen acompañamiento.

- Con un buen acompañamiento, ¿dirigirías una propuesta en el teatro comercial?

Me encantaría pero no sé si los lenguajes que trabajo interesarán a los grandes complejos. Y eso ya es un debate mucho más complejo. Creo sí, que falta una circulación más presente de la escena off en el teatro comercial.