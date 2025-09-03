Los Pipis Teatro estrenan Cae una Catedral: única función en Fundación Proa

Los Pipis Teatro presentan Cae una Catedral.

Los Pipis Teatro estrenan Cae una Catedral en Fundación Proa (CABA) este domingo 7 de septiembre y luego cruzarán el charco para presentarla en Madrid y Barcelona. Se trata de una obra interpretada, dirigida y escrita por Federico Lehmann y Matías Milanese; producida por Los Pipis Teatro junto a Fundación Proa.

"Tras años de haberse visto por última vez, dos hombres que compartieron su juventud y se amaron se reencuentran para pasar una

semana juntos. Uno de ellos está atravesando una extraña situación: desaparecerá a lo largo de siete días y, con cada jornada, irá perdiendo una capacidad. El otro regresa a la ciudad porque está esperando un hijo mediante un proceso de subrogación de vientre", comienza la sinopsis de la obra.

Y sigue: "Un relato sobre el cuerpo, los detalles y el deterioro, en contraposición al culto obsesivo por la novedad. En esta obra se presenta una historia sencilla, que encuentra su fuerza en la descripción de las pequeñas cosas: lo minucioso del cuerpo, los pequeños cambios, la mirada, los gestos adquiridos, aprendidos, heredados".

Funciones de Cae una Catedral en Buenos Aires y España

Buenos Aires - Domingo 7 de septiembre a las 17 en Fundación Proa

Barcelona - 19, 20, 21, y 22 en La Badabadoc.

Madrid - 27 y 28 de septiembre, 4 y 5 de octubre en El Umbral de Primavera.

Cae una Catedral. (Ph Alejandro Carmona)

Quiénes son Los Pipis

Los Pipis es una compañía de teatro argentina fundada por Federico Lehmann y Matías Milanese: ambos son actores, dramaturgos y directores de teatro. Declarada de interés cultural y social por la legislatura de Buenos Aires en 2024.

La compañía fue ganadora del premio Óperas Primas de CC Rojas, La Bienal de Arte Joven y nominada al premio ACE. Participaron en el Festival Internacional de Buenos Aires y ganaron el premio del Complejo Teatral de Buenos. En 2024 recibieron la distinción del Premio Carlos Jauregui por su trabajo en la lucha por los derechos de la comunidad LGTBIQ+.