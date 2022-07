Son novios y juntos forman Los Pipis, una de las compañías teatrales más resonantes del under porteño

Matías Milanese y Federico Lehmann están detrás de Los Pipis Teatro, una exitosa compañía teatral queer que prepara su próxima gran producción teatral, El mecanismo de Alaska, tras el éxito de la sensible Perritos de porcelana.

Matías Milanese y Federico Lehmann, una amorosa pareja de actores que creó la compañía teatral Los Pipis, son nombres resonantes del under porteño. Tras los Festivales Pipipalooza -varietés artísticas que les valieron gran popularidad- y el reciente éxito de Perritos de porcelana , Los Pipis se preparan para el estreno de El mecanismo de Alaska. En diálogo con El Destape, adelantaron su nueva obra y hablaron del espacio que fundaron como una respuesta política que reivindica el goce escénico y se gesta a partir de la falta de oportunidades laborales.

- ¿Cómo se conocieron?

F: Yo soy de Córdoba y me vine a estudiar a la Universidad Nacional de Arte Dramático. Nos cruzábamos en los pasillos, pero no nos hablábamos. Y como era la época del auge de Facebook, traté de entablar un vínculo desde ese lado y le mandé una solicitud de amistad.

M: Así empezamos a likearnos fotos, pavadas de cuando tenés 21 años y te interesa otra persona. Un día me animé a hablarle por Facebook y le pregunté cómo estaba, con la mala suerte de que me respondió ‘que lastima que me hablás recién hoy, porque me estoy yendo de viaje un mes’. Cada uno siguió haciendo su vida hasta que, meses después, lo invité a ver una obra de teatro que estaba haciendo. Fue a verla y cuando terminó la función y salí a saludarlo, ya se había ido.

- Es como el guión de una comedia romántica

F: Pasa que soy muy tímido.

M: Después del encuentro frustrado, como no me mandaba ningún mensaje, a la semana le mandé esta frase: ‘este es mi último intento de interactuar con vos. ¿Te gustó la obra?’. Me respondió que sí y que podríamos ir a tomar unas birras. Al poco tiempo fue mi cumpleaños y fuimos con amigos a bailar a la fiesta Jolie, y Fede estaba ahí. Ahí nos dimos unos besitos.

- ¿Les gustaría escribir una obra sobre esta historia?

F: Con el Festival Pipipalooza siempre hacemos editoriales con lo que tenemos a mano y eso siempre tiene que ver con anécdotas de nuestra vida. De hecho, la obra que estamos ensayando ahora -El mecanismo de Alaska- parte de la historia de cómo nos conocimos. Es la primera vez que vamos a estar los dos en escena, con nuestro nombre y apellido. Se estrena en septiembre, en Timbre 4, y va a tener funciones los domingos a las 18 horas.

M: Es un biodrama ficcionalizado, protagonizado por nosotros dos y la actriz Camila Marino Alfonsín, que va a hacer de nuestra gata y de nuestra hija. Es una historia de ciencia ficción con anclaje en nuestra vida. Tratamos de que todas nuestras obras nos atraviesen con la realidad que vivimos: en el caso de Perritos de porcelana (una de las puestas más recientes de la dupla) hablamos de un amigo que mataron en un crimen de odio por ser puto y cómo es atravesar eso desde la amistad y la fiesta.

- Teniendo en cuenta su ritmo activo en la escena, ¿cómo hicieron para potenciar y capitalizar su trabajo durante el cierre de los teatros, por la pandemia?

F: Cuando se decretó la primera cuarentena hicimos el experimento de llevar al streaming la obra que presentábamos en ese momento, en Timbre 4. Había algo de ese universo que transitábamos que se relacionaba con la idea del fin del mundo.

M: Funcionó muy bien. Los Festivales Pipipalooza y la posibilidad de crear contenidos para las redes sociales nos salvó durante el momento de encierro en nuestras casas. También, pudimos conocer mucha gente y artistas por medio de los vivos en las redes.

- ¿No se agotan de trabajar juntos todos los proyectos de la compañía?

M: Va a sonar medio cursi esto, pero aprendo y admiro mucho a Fede. Me encanta su astucia y su inteligencia a la hora de escribir y dirigir. Juntos pensamos el teatro como un lugar que nos permita divertirnos e ir detrás del goce.

F: Cuando actúa, Mati es como un deportista. Está siempre alineado con lo que hace y siente, con la forma de posicionar su cuerpo. La admiración es mutua.

- ¿Están encarando nuevos proyectos más allá de Los Pipis?

M: Sí. De mi lado, estoy participando en El amor después del amor, la serie de Fito Páez que está produciendo Netflix. Me tocó hacer del fotógrafo Alejandro Kuropatwa, un personaje hermoso del que mucho no se sabe en la cultura popular. Hace relativamente poco Fundación Huésped lanzó una publicación para homenajearlo.

F: Yo estuve en la serie de Robert de Niro (Nada), en la segunda temporada de ATAV y en Los Protectores.

M: Muero por ver cuándo aparece Robert de Niro en la serie de Robert de Niro (risas) Más allá de las bromas, estamos con muchos proyectos para encarar el 2023, y sobre eso sí podemos adelantar una primicia: estamos proyectando el estreno de Los años fosforescentes, una obra que escribí y voy a dirigir, con el protagónico de Sofía Gala.