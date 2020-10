"Infancia basura". Dirigida por Ángel Blanco

Este contundente trabajo bio dramático basado en la propia historia del dramaturgo y actor Ángel Blanco, junto a otros testimonios sobre abuso sexual infantil, cala hondo y no teme meterse en terrenos fangosos afín de lograr mayor realismo. Recomendable e ingeniosa. Vale la pena.

Funciones: de jueves a domingo a las 20 horas, hasta el 29 de noviembre de 2020. Entradas a la gorra virtual, pueden adquirise por Alternativa teatral (http://www.alternativateatral.com/evento2271-infancia-basura)

"¿Estás ahí?". Dirigida por Javier Daulte. Con Gloria Carrá y Héctor Díaz

Ana y Fran acaban de mudarse para comenzar a vivir juntos. Pero no están solos. Un ser invisible (o casi invisible) habita la casa. Y parece no ser del todo amigable.¿Estás ahí? es una comedia y una historia de amor en la que lo que se ve no siempre es exactamente lo que está ahí.

Función en el marco del Festival "Que ganas de volver". A las 21 horas, el domingo 11 de octubre. Entradas a colaboración (precios de $200 a $1000)

"La casa de Bernarda Alba"

Autoría de Federico García Lorca. Dirección de Vivi Tellas. Con Elena Tasisto Mirta Busnelli, Carolina Fal, Lucrecia Capello, Andrea Garrote, María Onetto, Mariana Anghileri, Muriel Santa Ana, Nya Quesada, Mausi Martínez, Irene Grassi y Livia Koppmann.

Según la directora de esta adaptación, "La casa de Bernarda Alba" es una pieza contudente, simple y simétrica: negro sobre blanco. El espacio que Guillermo Kuitca concibió para la puesta le da una atmósfera profundamente emocional. En cuanto al “mundo femenino”, cuyo retrato es uno de los patrimonios más reconocidos de Lorca, la puesta lo trabaja como una suerte de catálogo de “tipos” de mujeres: la inocente, la susceptible, la mala, etc.