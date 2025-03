El caso de Enzo Aguirre, el escort asesinado en Retiro, reaparece en una obra de teatro sobre los peligros de las apps de citas.

Dos personas se vinculan afectivamente movilizadas por carencias opuestas: una tiene dinero, la otra lo necesita; una clama libertad, la otra reclama contención. El afecto como mercancía configura un campo fangoso en el que nada bueno podrá crecer y la fatalidad no tardará en instalarse. Un camino de tragedia es el que propone la obra de teatro El último, diatriba de amor por mensaje de audio, drama escrito y dirigido por Marcelo Allasino que explora los peligros de los encuentros vía aplicaciones de citas a la vez que busca decodificar algunas formas de entender el amor, como lo son aquellas movidas por la mercantilización y la necesidad en un escenario de capitalismo salvaje.

En diálogo con El Destape, Marcelo Allasino plantea reflexiones e ideas sobre las formas que tienen las personas LGBTIQ+ de acceder a encuentros sexuales, y revela detalles sobre la tragedia que lo impulsó para la escritura de su obra. La misma tiene un punto de origen en el asesinato de Enzo Aguirre, un joven de 23 años que trabajaba como escort en la app "Soy Tuyo" y fue encontrado muerto en la habitación de un hotel en el barrio porteño de Retiro, en el 2020.

Si bien la historia que contás es trágica, no dejo de encontrarla actual. Pensé, por ejemplo, en las dificultades de las personas LGBTIQ+ para vincularnos con pares por fuera de aplicaciones de citas o encuentros sexuales, y como, sin quererlo, podemos caer en situaciones peligrosas por no tener más opciones de encuentros para socializar.

- Sucede eso en esta historia, son personajes que se conectan por una aplicación. Un hecho que me impulsó a pensar el modo en el que nos vinculamos y a violencia a la que nos exponemos muchas veces tiene que ver con un hecho trágico que aconteció poco después de que terminó la pandemia: el asesinato de Enzo Aguirre, que era taxiboy y era un pibe con el que me cruzaba en Grindr todo el tiempo y charlábamos. Nunca nos habíamos visto, pero teníamos charlas amigables… y lo mataron a la vuelta de mi casa. Esa noticia me produjo una conmoción enorme, no podía creerlo cuando vi las noticias. Ese dolor me impulsó a escribir esta obra, que primero se me apareció como un monólogo de un tipo que le mandaba mensajes sin parar a un pibe que le había dejado de prestar atención y al que había conocido a través de una aplicación, donde lo contrató para tener sexo.

A medida que le fui dando espacio a esas voces me encontré con el espanto de reconocerme -y reconocernos- en la toxicidad de los vínculos sexoafectivos o con lo que nos han enseñado o inculcado que es el amor y que tiene que ver con esa cuestión de la exclusividad de las parejas, de que tiene que ser algo que dure para siempre de buen. Cosas que en mi caso casi siempre fueron inalcanzables y me generaron muchísimas insatisfacciones y angustias. Estoy convencido de que hay un germen de violencia en el modo en que nos educan para el amor.

Recuerdo que cuando fue la cobertura del caso Enzo Aguirre, hubo muchos medios que juzgaron al chico por trabajar de escort. ¿Cuál es tu mirada sobre el trabajo sexual?

- Yo me he vinculado con varias personas que trabajan como trabajadores sexuales. Creo que hoy en día se ha diversificado el imaginario de quiénes son trabajadores sexuales, ya no son únicamente las travas que están en una esquina tratando de levantar gente en la calle. Es algo que está cerca de nuestros círculos de amigos y familiares, tengo sobrinas que tienen amigas que trabajan en Only Fans. Se está diversificando y creo que es momento de empezar a ver el trabajo sexual desde un lugar menos estigmatizante. También es cierto que está muy instalada a nivel cultural la idea de las malas víctimas. Es algo que vemos mucho en casos de femicidios y violencia de género, por ejemplo. Los medios siempre están jugando a favor de seguir reproduciendo ideas horribles en torno a cómo iban vestidas esas mujeres o a qué estaban haciendo para encontrarse con ese destino trágico.

Vuelvo a la obra. Me incomodó el personaje del hombre que se enamora del escort ya que si bien termina siendo un villano, no deja de ser una representación de las conductas en las que todos los que han usado aplicaciones como Grindr, que propician un trato violento, suelen caer. ¿Compartís esta reflexión?

- Sí, y justamente resulta incómodo de ver porque todos podemos sentirnos identificados con ese personaje. Hay algo en el personaje de Hervé Segata -no yendo al extremo de la tragedia y de la violencia que ejerce sobre el final de la historia- y del personaje de Martín, el taxiboy, que es muy íntimo mío. Quiero decir, yo también soy un chabón de 50 años que está en crisis con la decadencia corporal que el mundo te trae cuando crecés, tuve relaciones con escorts, he tenido una posición de cierto poder y recursos; y , por otro lado, he sido también ese pibe pobre y sin recursos que es Martín en la obra. Fue un proceso doloroso escribir esta obra.

¿La obra cambió tu percepción sobre las aplicaciones de citas?

- Es una pregunta compleja porque gracias a Grindr conocí a Lalo, mi novio desde hace 7 años. Hay algo ahí, en estas apps, que habilita el encuentro y el cruce de verte con gente y eso puede disparar todo tipo de situaciones. Aún así, creo que como comunidad LGBTIQ+ estamos en un proceso de repensar las formas que entendemos como posibilidades del amor.

Cuándo y dónde ver El último, diatriba de amor por mensaje de audio

El último, diatriba de amor por mensaje de audio puede verse los sábados de marzo a las 20 en el teatro El Extranjero (Valentín Gómez 3378, Balvanera, CABA). La obra está protagonizada por Agustín Keller y Hervé Segata y las entradas pueden conseguirse en Alternativa Teatral o en boletería del teatro.