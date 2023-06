El actor Juan Diego Botto vuelve a Argentina para encarnar a Lorca en el teatro donde se enamoraron sus padres

El actor y autor argentino radicado en España y conocido por las películas Martín (Hache) y Las viudas de los jueves dialogó con El Destape sobre Una noche sin luna, su elogiado espectáculo sobre la vida de Federico García Lorca que llegará al Teatro San Martín.

El actor Juan Diego Botto nació en Buenos Aires en 1975 y tras la desaparición de su padre el 21 de marzo de 1977, durante la última dictadura cívico militar, se exilió del país junto al resto de su familia en Madrid, España. Recién a los 15 años y durante los ‘90 regresó a Argentina, donde saltó a la popularidad debido a la película de culto Martín (Hache), de Adolfo Aristarain (cineasta que lo dirigió en dos oportunidades), que cuenta la entrañable historia de reencuentro entre un padre (Federico Luppi) y su hijo. A más de 20 años del recordado filme, Botto vuelve al país para presentar su elogiada obra Una noche sin luna, un espectáculo basado en textos de Federico García Lorca dirigido por Sergio Peris-Mencheta, en el emblemático teatro San Martín. La puesta que estará durante cinco únicas funciones propone un recorrido episódico por la vida de Lorca, en diálogo con nuestro tiempo. A pocos días para el estreno, el argentino radicado en España conversó con El Destape sobre el proyecto más emocional de su carrera.

- ¿Es tu primera vez haciendo teatro en Argentina?

Sí, era una deuda pendiente. He rodado 3 películas acá, pero nunca hice teatro. Tener la posibilidad de estrenar en el San Martín, que es tan especial en mi historia personal, es un sueño que estoy muy feliz de poder cumplir. Para mí todo empieza en este teatro, dado que fue el lugar donde mis padres empezaron su noviazgo. Ellos fueron alumnos del gran profesor de interpretación Agustín Alezzo y cuando terminaron su formación él los invitó a participar en una obra que se hizo aquí, Romance de lobos, protagonizada por Alfredo Alcón. Una noche sin luna es un espectáculo que habla, de alguna manera, sobre la Memoria y la importancia de cultivarla como ese elemento que nos dota de identidad. Por eso, no había mejor final de proyecto que terminar representándola en este teatro y en esta ciudad.

- ¿Qué particularidades de la figura de Lorca son las que más te interpelan?

Más allá de su inmenso talento, siempre me ha fascinado en Lorca su capacidad para transformar la realidad que observaba en belleza, precisión y metáforas preciosas. Fue un tipo muy vulnerable, frágil y sensible. Hay algo de la valentía de la fragilidad que me emociona particularmente. Fue un tipo que defendió desde ese lugar sus ideas estéticas, teatrales, políticas, sociales, con una enorme firmeza, ahí donde otros aparentemente más llamados a ser héroes -por su imagen arquetípica de extrema virilidad- flaqueaban.

- ¿Es tu obra más personal?

Sin lugar a dudas. Es lo mejor que he hecho como actor y como dramaturgo, por lo menos en mi percepción.

- ¿Qué cosas aprovechaste para hacer en esta visita a Argentina?

Fuimos con toda la familia a la ex ESMA. Fue muy intenso, movilizador y reparador. Evidentemente, hay una parte de dolor al imaginar lo que le pudo haber pasado a tu ser querido ahí, pero también hay una sensación de confianza y esperanza por tener ese sitio como un museo del horror. Creo que tener presente esa parte de nuestra Memoria es la mejor garantía para la no repetición de estos errores.

- Ahora han aparecido algunos personajes de la política argentina que atentan contra la Memoria

Aquí y en todas partes. De hecho, ese fue uno de los motores por los que escribí esta obra. Originalmente iba a hacer un recital con poemas de Lorca, fragmentos de sus obras de teatro, charlas y conferencias, y preparándome para todo eso estuve leyendo biografías de Federico y sentí que había algo en su propia vida, en el momento histórico que le tocó vivir, que sonaba con mucho impacto en la actualidad de España. Esos años ‘30, donde el huevo de la serpiente del fascismo empezaba a eclosionar en Europa, volvían a aparecer de forma muy tenue en la región al momento de escribir este texto. Al poco tiempo esa ola fascista se expandió hasta algunos países de Latinoamérica y eso me impulsó a revivir a Lorca.

- ¿Cuál es la situación actual de España en relación a la imagen social que describís?

En España no se ha vivido un proceso como el que hubo aquí, de reparación para las víctimas del franquismo. Eso es una deuda pendiente del país. Todavía se siguen exhumando cuerpos de gente que fue fusilada durante la dictadura, hay muchos familiares buscando a sus seres queridos en fosas comunes y asociaciones que los ayudan a recuperar los restos de sus desaparecidos. Hay un proceso de cuidar y revalorizar la Memoria que se está llevando a cabo, pero a la vez hay una reacción negacionista muy importante. Hay una parte de la joven política que reivindica el franquismo como un acto de rebeldía juvenil.

- ¿A qué creés que se debe este fenómeno entre los jóvenes?

Hay muchos factores. Para empezar, creo que en España no se han hecho los deberes para, después de 40 años de dictadura franquista, lograr a través de un trabajo cultural y memorialístico explicar qué fue lo que pasó y hablar de los crímenes de lesa humanidad y la persecución sistemática de personas por sus ideas políticas o sindicales. Eso ha permitido que el olvido haga su trabajo. El olvido nunca es inocente ni neutral. Hay muchos jóvenes de derecha con un despertar político contra el feminismo, el movimiento LGBTI y las nuevas libertades que se han ido conquistando. Eso es preocupante.

Los olores característicos de Argentina y la película de culto que marcó su carrera

- ¿Te gustaría pasar más tiempo en Argentina?

Sí. No me acordaba de lo mucho que me gustaba Buenos Aires. Es como la sensación de acabar de comer, decir ‘no voy a probar más bocado’ y de repente empezás a pasear, sentís un olor a asado y decís ‘uy, que rico. Quiero volver a comer’...Es increíble, solamente en Argentina uno puede sentir el olor de un buen asado. En España existe la preparación pero no es lo mismo, acá hay algo de magia detrás del rito.

- Para los cinéfilos argentinos siempre estarás ligado al cariño que genera la película Martín (Hache)...

Cuando recibí el guión de Martín (Hache) hacía un año que había visto Un lugar en el mundo (película argentina también dirigida por Adolfo Aristarain) y es posible que haya ido al cine a verla seis veces. Desde el primer día se convirtió en una de mis películas favoritas, Es una película que me marcó mucho. Tanto en Argentina como en España Martín (Hache) adquirió un estatus de culto, al punto de que es lo primero que me pregunta la gente que me reconoce en la calle. Me pone muy feliz eso ya que es muy difícil hacer un filme que perdure. De hecho, lo normal es hacer películas olvidables y no está mal, no todas las historias tienen que perdurar y ser geniales.