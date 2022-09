Así es Yo solo quiero actuar, la obra sobre los problemas de hacer teatro independiente

En diálogo con El Destape, el autor y director Gabriel Gavilá presentó Yo solo quiero actuar, su nueva obra de teatro de carácter experimental enfocada en los problemas actuales de la escena independiente.

Teatro, danza, música y performance se fusionan en un montaje de carácter experimental para hablar de varios problemas actuales en la escena independiente en Yo solo quiero actuar, el nuevo espectáculo de Gabriel Gavilá que funciona como secuela de Los actores infelices. En diálogo con El Destape, el autor y director presentó esta instalación performática a través de la que se exponen frustraciones, miserias, miedos, y todo lo que un artista independiente soporta en nombre de la pasión.

"Los actores infelices tenia puesto el acento en la precarización laboral, Yo solo quiero actuar amplía este mundo aunque sigue siendo una perfo de protesta. Es un elenco de actores y actrices que protestan por todo lo que implica subirse a un escenario y lo que el común de la gente no ve y ni siquiera se imagina. Hoy, para subirte a un escenario, tenés que ser un artista todoterreno: tenés que tener un espectáculo, producirlo, ser community manager, pedir los subsidios, es una locura. Y en casi todos los casos presentás la obra una sola vez a la semana, durante una hora. Me parecía interesante hablar sobre esto", señaló Gavilá sobre el nexo que une a su espectáculo anterior con esta nueva creación que podrá verse los domingos a las 20.30 horas en La Sodería (Vidal 2549, CABA).

Sobre la composición del espectáculo, el autor remarcó que una de las características principales es la ruptura de la cuarta pared para lograr el efecto de interpelación buscado: "Tiene monólogos a la cara, se mira a la gente, disruptivos, y también hay escenas de discusiones que parten de momentos que he escuchado o he vivido en mi camino como actor. La búsqueda siempre fue correr el velo y mostrar la cocina del teatro independiente".

A pesar del camino dificultoso de los actores del sector independiente, el autor considera que, particularmente, su camino de formación fue muy diferente a la media de las realidades de quienes transitan el oficio: "En el plano íntimo, me siento tocado por la varita. La verdad es que yo tuve unos papás que me siempre me apoyaron durante mi formación como actor, al punto que nunca tuve que ni siquiera trabajar mientras estudiaba. Eso me permitió generar proyectos y obras, a diferencia de compañeros con una diferente realidad económica. En ese sentido, la tuve más fácil. Me acuerdo de un compañero que trabajaba de sereno toda la noche y a la mañana estudiaba, y hacía todo por la pasión que tenía por este oficio. Esto es lo que la gente a veces no ve".

Yo solo quiero actuar. Autoría y dirección: Gabriel Gavilá. Elenco: Angie Saenz Briones, Micaela Luna, Javier Roldan, Nahuel Gordillo y Danny Gabriel Pérez. Funciones: domingos a las 20:30 horas en La Sodería (Vidal 2549, CABA), con entrada a la gorra. Reservas por Alternativa Teatral.