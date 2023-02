Una escena de Game of Thrones ya reveló el final de House of the Dragon

El cuarto episodio de la temporada 3 de Game of Thrones habría spoileado cómo será el final de House of the Dragon, la serie que aborda la historia de la familia Targaryen.

A lo largo de sus ocho temporadas, Game of Thrones regaló a los fans escenas inolvidables y una de ellas podría haber revelado el final de House of the Dragon, la precuela centrada en la familia Targaryen que acaba de alzarse con el Globo de Oro a la mejor serie dramática.

Basada en la novela de George R.R. Martin Fuego y Sangre, esta precuela está ambientada 200 años antes de los hechos acontecidos en la serie original, a la que ya hizo referencia directa en varias ocasiones en su primer capítulo: en la introducción en la que señala el tiempo que falta hasta el nacimiento de Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), la aparición de la infame daga de acero valyrio con la empuñadura de huesodragón y una explicación de la profecía de Hielo y Fuego que vaticinaba lo que ocurriría en Game of Thrones. Sin embargo, nada de todo esto sucedió aún en el transcurso de la historia en la que se sitúa House of the Dragon. Es más, los acontecimientos de la serie se encuentran aún bastante alejados del punto de arranque de Game of Thrones, por lo que cada una de estas referencias no pueden considerarse como un spoiler.

Diferente es el caso contrario. No se debe olvidar que mientras que la precuela narra la historia de los Targaryen y su sangrienta guerra civil denominada la Danza de los Dragones, en Game of Thrones todos los personajes conocen cómo acabó ese conflicto que sumió Poniente en una destrucción nunca vista hasta entonces. Tanto es así, que una de las escenas de la serie creada por David Benioff y D.B. Weiss para HBO, incluye un spoiler de House of the Dragon. Un momento muy concreto con el que uno de los personajes de Game of Thrones, expuso el inevitable final de su spin-off en el cuarto episodio de la temporada 3.

Un capítulo de Game of Thrones que arruina el final de House of the Dragon

Fue nada más, y nada menos que el mismísimo Joffrey Baratheon (Jack Gleason) quien hizo gala de tal revelación en el capítulo 4x03 de la serie, titulado, 'Y ahora terminó su guardia'. En él, se mostraba a Margaery Tyrell (Natalie Dormer) alrededor del Gran Septo mientras se preparaba para contraer matrimonio con el cruel hijo de Cersei Lannister (Lena Headey). El príncipe decide enseñarle a su esposa muchos de los rincones del castillo real, incluyendo las tumbas en las que reposan los Targaryen.

Fue allí donde el despreciable Joffrey le revela entre risas cómo fue la espantosa muerte de Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy), explicándole con todo lujo de detalles que fue asesinada por su medio hermano, Aegon II (Tom Glynn-Carney), o más bien, devorada por su dragón, mientras su hijo pequeño contemplaba tan horrible suceso. Así es como uno de los personajes más odiados de Game of Thrones se convierte en el responsable de este impactante y tremendo spoiler sobre el destino final de uno de los personajes clave de House of the Dragon.