The Office sorprende a los fanáticos de la serie con la noticia menos pensada

Una nueva información indicaría que hay planes para el futuro de la comedia que tuvo 9 temporadas en su versión estadounidense.

Pasaron diez años desde que The Office se despidió de los espectadores en su novena temporada, con un más que merecido final en el que también apareció Steve Carrell como el recordado Michael Scott. Y ahora que la situación en la industria está más cerca de desbloquearse, con el principio de acuerdo entre los guionistas y los estudios de Hollywood, nuevas informaciones sugieren que la serie de la NBC tendrá un reboot que recuperará a su showrunner, Greg Daniels.

Los comediantes británicos Ricky Gervais y Stephen Merchant triunfaron en Reino Unido con el estreno en 2001 The Office. Sin embargo, la versión estadounidense de la sitcom es incluso más recordada que la serie original. Tanto es así, que, desde su conclusión en 2013, son muchos quienes sueñan con un posible reboot de la ficción. Algo que podría ocurrir ya que según informa Puck News ya se está desarrollando un reinicio de The Office con Daniels como showrunner.

Pese a que por ahora el proyecto no se anunció de manera oficial, y se desconocen los detalles sobre su posible reparto, hay que recordar que Mindy Kaling y John Krasinski ya se mostraron abiertos en reiteradas ocasiones a recuperar sus respectivos papeles como Kelly Kapoor y Jim Halpert si se diesen las circunstancias adecuadas.

Sin embargo, que la emblemática sitcom pueda disfrutar de una nueva vida en la televisión no es algo del agrado de todo el mundo. B.J. Novak, uno de los guionistas, productores y directores de The Office, donde además interpretó a Ryan Howard, ya se mostró reacio, asegurando, que, de darse el caso, tendría que plantearse como una decisión artística y no como una decisión tomada exclusivamente por el potencial beneficio económico de la serie.

Con información de Europa Press.

