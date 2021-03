¿Cuándo estrena The Falcon and The Winter Soldier?

The Falcon and The Winter Soldier es la nueva apuesta de MARVEL tras el exitosos pase de Wandavision. El capítulo 1 se estrenará en breve y te damos todos los detalles de la serie que promete ser furor. Evasión en Argentina: Los ricos fuera de borda Los conocimos en las películas del Capitán América y ahora tendrán su oportunidad de brillar en la pantalla chica con una serie enteramente dedicada a ellos. Sam Wilson (Anthony Mackie) y Bucky Barnes (Sebastian Stan) debutarán en la próxima gran apuesta de la plataforma de streaming Disney+, WandaVision dejó la vara muy alta en el terreno de series del Universo Cinematográfico MARVEL (MCU), espacio que tratará de igualar la debutante historia de la dupla de héroes de acción. Por lo que pudo verse en los teasers, spots y tráilers revelados hasta el momento, la serie estará cargada de acción e indagará en la relación de los protagonistas, quienes no comienzan de la mejor forma y van afianzando su vínculo con el correr de los episodios. Un eje totalmente diferente a la mencionada WandaVision, que decidió correrse de las bases clásicas que propone la industria creada por Stan Lee y ofrecer un producto nuevo, audaz y con la capacidad de jugar con los géneros. Estreno The Falcon and The Winter Soldier Capítulo 1: día y hora The Falcon and The Winter Soldier llegará a Disney+ el viernes 19 de marzo. De mantenerse el esquema actual de estrenos en Disney+, el capítulo 1 estará disponible a partir de las 5 de la madrugada en Argentina. La trama de The Falcon and The Winter Soldier La serie estará situada tras los acontecimientos de Vengadores: Endgame, donde Sam y Bucky tendrán que lidiar con el legado del Capitán América y convertirse en la nueva esperanza heroica capaz de enfrentar todo tipo de villanos y amenazas. El reparto lo completan Daniel Brühl (Barón Helmut Zemo), Emily VanCamp (Sharon Carter), Wyatt Russell (John Walker) y George St-Pierre (Batroc). También aparecerán Don Cheadle (War Machine), Erin Kellyman (miembro de Flag-Smashers) y Desmond Chiam. Recordemos que uno de los últimos teaser mostró la aparición de Benedict Cumberbatch como Doctor Stranger, elevando la expectativa de los seguidores del MCU de cara al estreno. "No hay magos" replica Bucky, a lo que Falcon contesta: "Doctor Strange". La conversación sigue con una respuesta: "Ese es un hechicero", y el militar asegura con una línea graciosa: "Un hechicero solo es un mago sin sombrero". MÁS INFO Hollywood Acusan a Lady Gaga de no pagar la recompensa por el rescate de sus perros Al conocerse este clip de unos 28 segundos, los fans se hicieron eco en las redes sociales preguntándose si Stephen Strange podría tener un cameo, ya que la mayoría se quedó con las ganas de tener su presencia en WandaVision, tras algunas pistas falsas que no llevaron a buen puerto y desencantaron a cientos de espectadores ansiosos por presenciar el primer gran crossover de la Fase 4 iniciada por MARVEL.