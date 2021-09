The Batman: Confirmaron que El Pingüino tendrá su propia serie en HBO Max

En marzo del 2022 llegará la esperada cinta de Matt Reeves The Batman, con Robert Pattinson como el encapuchado de Ciudad Gótica.

The Batman: El Pinguino tendrá su propia serie en HBO Max.

The Batman: El Pinguino tendrá su propia serie en HBO Max.

El universo de The Batman de Matt Reeves sigue expandiéndose. Con el filme protagonizado por Robert Pattinson -con su estreno programado para marzo del 2022-, y con Gotham P.D., la serie protagonizada por el comisario Gordon ya en producción, otra ficción está en marcha también para HBO Max. Se trata de una historia enfocada en El Pingüino, archi enemigo del murciélago que será próximamente encarnado por Colin Farrell.

Según informó Deadline, se trata de una serie que estará centrada en la figura de Oswald Cobblepot, el personaje conocido como el Pingüino que en el filme estará interpretado por un irreconocible Colin Farrell. La publicación estadounidense señaló que el proyecto está en una fase temprana de desarrollo y, aunque la intención de sus responsables es que Farrell sea su protagonista y se han iniciado los contactos en este sentido, su presencia como protagonista aún no está confirmada.

La serie de HBO Max, que se compara ya como una suerte Scarface en el particular universo de DC creado por Reeves, que será productor ejecutivo, relatará el ascenso al poder de Cobblepot hasta convertirse en uno de los criminales más peligrosos de Gotham y uno de los enemigos más temibles del aún joven Batman.

El personaje de el Pingüino ya ha aparecido tanto en la pequeña como en la gran pantalla anteriormente. La primera ocasión fue en la película Batman Vuelve, la segunda película sobre el personaje de DC dirigida por Tim Burton en 1991 en la que Cobblepot estuvo interpretado por Danny DeVito. Años después Robin Lord Taylor dio vida al oscuro criminal en la serie Gotham.

Colin Farrell habló sobre El Pingüino que veremos en The Batman

"Yo ya había engordado bastante para The North Water y no quería volver a ganar masa corporal de forma natural porque estaba teniendo algunos pequeños problemas de salud a causa de ello", señaló Farrell en torno a la apariencia robusta del villano. Y para no recurrir a una dieta que perjudicase aún más su salud, la producción recurrió a una alternativa más acorde. Para simular la anatomía del villano multimillonario diseñaron un traje inteligente que se amolda al cuerpo de la persona.

Farrell reconoció que el trabajo de la producción lo dejó atónito: "Cuando vi lo que hizo Mike, todo el personaje tuvo sentido para mí. Si alguien alguna vez piensa que lo que hago en The Batman es una actuación decente, con mucho gusto me quedaré con el 49% de los créditos". Por otro lado, habló del tiempo en pantalla de su personaje y, para desgracia de quienes especulaban con verlo en un rol central, es menos de lo esperado.

"Aparezco en escena unas cinco o seis veces, así que estoy ansioso por ver la película dado que mi presencia no la va a arruinar. Tal vez me sienta un poco incómodo durante los malditos nueve minutos que tengo en pantalla. De todos modos no puedo esperar a ver cómo Matt le dio vida a este nuevo universo", finalizó Farrell.