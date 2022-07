Salen a la luz las primeras imágenes del final de The Walking Dead

Con The Walking Dead acercándose a su final, el universo ideado por Robert Kirkman seguirá vivo en una serie de spin-offs y películas con el protagónico de Andrew Lincoln como el sheriff Rick Grimes

Solo quedan ocho episodios para que The Walking Dead llegue a su fin. Los nuevos capítulos de la temporada 11 se estrenarán en otoño de este año y, a la espera de conocer la fecha exacta, los fans pudieron ver tres imágenes de la entrega final.

Entertainment Weekly publicó en exclusiva las tres nuevas fotos. Una de ellas está protagonizada por Daryl (Norman Reedus) junto a Aaron (Ross Marquand). La segunda imagen muestra a Carol (Melissa McBride), mientras que la tercera instantánea cuenta con un grupo de soldados de la Commonwealth armados. AMC lanzó hace unas semanas la sinopsis oficial de la Parte 3 de la temporada 11, que anticipa mucha drama y acción.

"En los próximos episodios finales de The Walking Dead, las amenazas acechan en cada esquina, vivas y muertas, mientras cada grupo sigue atrapado en situaciones incontrolables. La presión que se avecina está llegando a un punto en que todos tendrán que rendir cuentas. ¿La suma de sus viajes individuales se acumulará en uno o los dividirá para siempre?", reza la descripción.

Aunque The Walking Dead se acerca a su final, el universo ideado por Robert Kirkman seguirá vivo. AMC ya anunció un spin-off de Maggie (Lauren Cohan) y Negan (Jeffrey Dean Morgan) titulado Isle of the Dead que seguirá las aventuras de los personajes en Nueva York. También está en marcha una ficción titulada Tales of the Walking Dead y una trilogía de películas encabezadas por Rick Grimes (Andrew Lincoln).

Con información de Europa Press.

The Walking Dead: cómo será el spinoff de Daryl y Carol

Daryl y Carol tendrán una serie derivada a emitirse desde 2023 a cargo de Angela Kang, actual responsable de The Walking Dead, y Scott Gimple, que ocupó ese cargo en años anteriores. "Estoy deseando trabajar con nuestros brillantes guionistas, productores, directores, actores y resto del equipo y adaptar el épico capítulo final de la historia de Robert Kirkman (el creador del cómic en el que se basa la serie) para nuestros fans", dijo Kang. "Trabajar con Norman y Melissa ha sido una de las mejores cosas de mi carrera y estoy entusiasmada de seguir contando historias con ellos", agregó.