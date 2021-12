Peter Dinklage cruzó a los fans de Game of Thrones indignados por el final: "Sigan adelante"

El actor que interpretó a Tyrion Lannister lanzó una cruda reflexión sobre el final que dividió a los fans de Game of Thrones.

El final de Game of Thrones (HBO) dividió a los fanáticos de la serie y desató una grieta que trascendió la pantalla chica para ser tema de debate en reuniones de amigos, blogs y artículos periodísticos. Sobre esta polémica se pronunció Peter Dinklage, actor encargado de interpretar a Tyrion Lannister, y lanzó una cruda respuesta para los que se sintieron estafados con el cierre de la historia creada por George R.R Martin.

"(Los fans) querían que la gente blanca y guapa cabalgara hacia el atardecer juntos. Por cierto, es ficción. Hay dragones en ella. Sigan adelante", sentenció durante una entrevista con The New York Times, bromeando pero dejando en claro su posición al respecto de la grieta que estalló por GoT. Adoptando un tono más serio, agregó: "El programa subvierte lo que piensas, y eso es lo que me encanta de él".

Y sumó: "Sí, se llamaba Game of Thrones, pero al final todo el diálogo cuando la gente se me acercaba en la calle era, '¿Quién va a quedar en el trono?' No sé por qué esa fue su conclusión porque la serie en realidad fue más que eso". Para graficar ese amplio universo, el actor remarcó: "Uno de mis momentos preferidos fue cuando el dragón derritió el trono porque acabó con toda esa conversación, lo cual es realmente irreverente y brillante en nombre de los creadores del programa: 'Cállate, no se trata sobre eso'. Constantemente hizo eso, donde pensaste una cosa y te entregaron otra. Todos tenían sus propias historias mientras veían ese programa, pero creo que nadie fue tan bueno como lo que entregó el programa".

Por último, Dinklage habló del cierre que tuvo Daenerys Targaryen y opinó: "Si conoces algo de historia, cuando haces un seguimiento del progreso de los tiranos, no comienzan como tiranos. Estoy hablando de, alerta de spoiler, lo que ocurrió al final de Game of Thrones con ese cambio del personaje. Es gradual y me encantó cómo el poder corrompió a estas personas. ¿Qué le sucede a su brújula moral cuando prueba el poder? Los seres humanos son personajes complicados, ¿sabes?".

Se publicó el primer adelanto de House of the Dragon, la precuela de Game Of Thrones

Luego del furor que desataron las 8 temporadas de Game of Thrones en todo el mundo, HBO Max se prepara para el lanzamiento de House of the Dragon, la precuela de la popular saga, que está inspirada en Fire and Blood, otro libro de George R. R. Martin. Y en el marco de un evento por el desembarco de la plataforma en Europa, dieron a conocer el teaser de la serie.

El video que apenas supera el minuto de duración da un pantallazo de los ejes principales de la historia: dioses, reyes, fuego y sangre y confirma que el proyecto podrá verse el año que viene. Ambientada 200 años antes de la caída del trono y de todos los acontecimientos que protagonizaron Jon Snow, Daenerys Targaryen y Cersei Lannister, se centra en la Casa Targaryen, que durante años se destacó porque sus miembros se casaban entre ellos para preservar su estirpe. Resaltaban por tener pelo blanco, ojos violáceos y contar el don de dominar a los dragones, pero con el paso del tiempo el rasgo más característico de la familia fue la locura y la afición por el fuego.

"Locura y grandeza son dos caras de la misma moneda y cada vez que un Targaryen nace, los dioses lanzan la moneda al aire y el mundo aguanta la respiración para ver de qué lado caerá", decía el Rey Jaehaerys II sobre su propio clan. Y esta dualidad se presenta a la perfección en Daenerys, la única sobreviviente de la casa, en las últimas temporadas de "GoT", en las que demuestra todo lo que es capaz de hacer para estar al poder y recuperar el trono que le perteneció a sus ancestros.