Ncuti Gatwa, actor de Sex Education, de Netflix, será el nuevo Doctor Who

La histórica serie de la BBC Doctor Who suma un nuevo capítulo con la llegada de Ncuti Gatwa. La reacción del actor ante el anuncio oficial.

Tras la salida de Jodie Whittaker, se anunció que Ncuti Gatwa asumirá el rol protagonista de Doctor Who. El actor, conocido por su rol de Eric en Sex Education, serie de Netflix, reveló los secretos de su fichaje a la histórica serie de la BBC.

"Ha sido emotivo, ha sido emotivo", dijo Gatwa durante una entrevista en la alfombra roja de los Premios de la Academia Británica de la Televisión 2022. "Me desperté llorando y luego comencé a bailar. Me alegro de que finalmente haya salido a la luz y que ya no tenga que mantenerlo en secreto, porque soy terrible", dijo el intérprete, que aparentemente guardó el secreto desde el pasado mes de febrero. "Es mucho tiempo", afirmó.

Gatwa es un actor escocés de origen ruandés que ganó popularidad a nivel mundial por interpretar a Erik Effiong, el entrañable amigo de Otis Melburn (Asa Butterfield) en la serie juvenil de Netflix, uno de los éxitos más vistos de la plataforma. De esta forma, ell actor de 29 años será el decimocuarto en ponerse en la piel del famoso Doctor.

Doctor Who se emitió originalmente en la BBC de 1963 a 1989. William Hartnell, Patrick Troughton, Jon Pertwee, Tom Baker, Peter Davison, Colin Baker, Sylvester McCoy y Paul McGann interpretaron al Doctor. Además, en el especial de 1983 The Five Doctors, Richard Hurndall reemplazó al fallecido Hartnell como el Primer Doctor. BBC revivió Doctor Who en 2005. Christopher Eccleston, David Tennant, Matt Smith y Peter Capaldi encarnaron al personaje, mientras que Jodie Whittaker dio vida al dio vida al decimotercer Doctor y fue la primera mujer en asumir el rol.

Por otro lado Russel T. Davies, showrunner de la historia de ciencia ficción, se mostró muy entusiasmado por esta incorporación. "A veces, el talento entra por la puerta y es tan luminoso, audaz y brillante, que simplemente lo miro con asombro y se lo agradezco a mis estrellas de la suerte", señaló.

Los nuevos proyectos de Ncuti Gatwa

Además de en Sex Education, Ncuti Gatwa participó en producciones como La última carta de amor, A Midsummer Night's Dream o Stonemouth. Próximamente aparecerá en Barbie, cinta sobre la popular muñeca dirigida por Greta Gerwig y en la que compartirá planos con Emma Mackey, Margot Robbie, Ryan Gosling y Will Ferrell, entre otros.