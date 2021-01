Michael C. Hall como Dexter, el asesino que mata criminales.

A principios de octubre de 2020, los fanáticos de “Dexter”, elogiada serie que durante ocho temporadas seguía a un asesino serial con “conciencia social” que solo mataba a otros asesinos, se enteraron de que el mítico personaje de Michael C.Hall regresaría en 2021 para una temporada limitada de diez capítulos. El protagonista del aclamado show habló sobre la esperada vuelta y opinó sobre la polémica que envolvió al final del show.

Tras siete años al aire, "Dexter" terminó en 2013 con uno de los finales más decepcionantes en la historia de la televisión, cosa que intentará revertir en esta inesperada reactivación de la historia. Al respecto, Michael C. Hall compartió su esperanza de que la continuación este a la altura de revertir el trágico capítulo de cierre. Recordemos que en la octava y última temporada, Dexter finge su muerte, se muda a Oregon y comienza a trabajar como leñador. La serie culmina con el personaje tratando de lidiar con sus impulsos asesinos, cosa que descontentó a los fanáticos que esperaban que muriera o lo arrestaran por sus crímenes.

“Ciertamente vivimos en una era en la que el listón es muy alto en cuanto a la sorpresa, la satisfacción y el cierre simultáneos que deben acompañar al final de una serie”, confesó el actor, que afirmó haber revisado el final y comprender el enojo de los televidentes, aunque mostró su sentido apoyo a la decisión de su personaje.

Y agregó: “Creo que en este caso, vale la pena contar la historia que se cuenta de una manera que otras propuestas no lo hicieron, y creo que ha pasado suficiente tiempo para que se vuelva intrigante de una manera que no lo era antes”. Por otro lado, se sabía que el resurgimiento continuará con la historia de Dexter, pero para ser más precisos, no es una reescritura. Así mismo los productores del programa dicen que la trama se reanudará 10 años después de los eventos en la final y mostrará a Dexter viviendo en una nueva ciudad con un nombre falso.

A pesar de que aún no se ha confirmado la fecha de estreno, se espera que los episodios salgan durante el 2021. Showtime, la cadena que emitirá el esperado regreso, fue la responsable de, entre otras producciones, la mítica tercera temporada de "Twin Peaks", bajo la dirección del reconocido David Lynch.