Los dragones rugen en el bestial tráiler de House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones

La serie que se desprende de Game of Thrones e indaga en la historia de la familia Targaryen, llegará a la plataforma HBO Max en agosto.

21 de julio, 2022 | 19.57

HBO Max lanzó un nuevo trailer de la esperada House of the Dragon.

Dos siglos antes de que Daenerys Targaryen, Jon Snow, Tyrion Lannister, Arya Stark, Cersei Lannister y compañía protagonizaran Game of Thrones, los señores de los dragones, los Targaryen, dominaban Poniente. Y es en esa época está ambientada House of the Dragon, la nueva serie de HBO Max basada en las novelas de George R.R. Martin, que lanzó su épico tráiler. Todos los dragones rugen al unísono y demuestran su devastador poder en este adelanto que muestra las líneas maestras de las que partirá la trama, ubicada unos 130 años después de que, procedentes de la antigua Valyria, los Señores de los Dragones llegaran a Poniente y sometieran con sus bestias los Siete Reinos de la mano de Aegon I el Conquistador. House of the Dragon estará centrada en la lucha interna desatada en el seno de la familia Targaryen para suceder al rey Viserys I. Dos son los candidatos, la princesa Rhaenyra Targaryen, primogénita del rey que se convertiría así en la primera mujer en ocupar el Trono de Hierro, y Daemon, el hermano menor del rey y tío de la princesa. "No elegiré entre mi hija y mi hermano", llega a decir el todavía rey Viserys en el épico adelanto que muestra cómo la tensión irá en aumento hasta que, Rhaenyra con su magnifica dragona Syrax y Daemon a lomos del temible dragón rojo Caraxes, sumirán Poniente en un baño de sangre y fuego desatando la guerra más cruenta que conoció en su historia el continente, La Danza de los Dragones. House of the Dragon, que llegará a HBO Max el próximo 22 de agosto, está protagonizada por está protagonizada por Matt Smith (Daemon Targaryen), Emma D'Arcy (Rhaenyra Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Steve Toussaint (Lord Corlys Velaryon), Paddy Considine (Viserys Targaryen), Sonoya Mizuno (Mysaria), Eve Best (Rhaenys Velaryon) y Rhys Ifans (Otto Hightower). El "palito" de George R.R Martin para HBO y su final de Game of Thrones El desenlace de Game of Thrones en 2019 dividió a los fans, pero todavía queda por ver qué final tiene en mente George R.R. Martin para la saga literaria Canción de hielo y fuego. Sobre esto el autor reveló que, para alegría de muchos espectadores, la próxima novela será "muy diferente" a la serie de HBO. "¿Y el final? Tendrán que esperar hasta que yo llegue allí. Algunas cosas serán iguales. Muchas no lo serán. Sin duda, una vez que termine, habrá un gran debate sobre qué versión de la historia es mejor. A algunas personas les gustará mi libro, otras preferirán la serie. Y eso está bien, pagas tu dinero y haces tu elección", sentenció el autor, encendiendo la polémica.