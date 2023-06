La segunda temporada de The Bear confirmó su fecha de estreno en Star+

La serie protagonizada por Jeremy Allen White está de vuelta en Star+ y llegará un poco más tarde de lo que los seguidores esperaban.

Star+ anunció que la segunda temporada de la galardonada y exitosa serie de FX, The Bear llegará el 23 de agosto al servicio de streaming y dio a conocer el póster de la esperada nueva entrega. Todos los episodios de la primera temporada se encuentran disponibles y también se reveló un tráiler sobre la continuación de la historia de "Carmy".

La segunda entrega acompaña a Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) y Richard “Richie” Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) mientras trabajan para llevar a su tienda de sándwiches a otro nivel. Durante la remodelación, cada uno de ellos atraviesa un proceso de transformación personal en el que se ven obligados a enfrentar sus respectivos pasados y decidir quiénes serán en el futuro.

Si llevar un restaurant es complicado, abrir uno nuevo lo es aún más. El equipo debe atravesar la locura de la burocracia de permisos y contratistas, y al mismo tiempo la belleza y la agonía creativa de idear un menú. La transición trae consigo un nuevo desafío: la atención al público. Todo el personal se ve obligado a relacionarse de manera diferente, y mientras van ampliando los horizontes de sus habilidades y relaciones, aprenden también lo que significa estar al servicio, tanto de los comensales como entre ellos mismos.

Además de White, Edebiri y Moss-Bachrach, la nueva entrega compuesta por 10 episodios de media hora está protagonizada por Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas y Matty Matheson, con Edwin Lee Gibson, Oliver Platt y Molly Gordon. La aclamada serie recibió numerosos premios en su primera temporada, entre ellos, el reconocimiento de AFI TV a programa del año, los premios WGA, PGA, Film Independent Spirit, American Cinema Editors y ACE Eddie. Asimismo, Jeremy Allen White se consagró ganador de los premios Globo de Oro, SAG y Critics’ Choice como mejor actor de comedia.

Producida por Tyson Bidner, The Bear, fue creada por Christopher Storer, quien también se desempeña como productor ejecutivo junto a Joanna, Hiro Murai, Super Frog, Josh Senior y Matty Matheson. La serie es una producción de FX Productions.

Bob Odenkirk se suma a The Bear

Ya está confirmado y es la gran incorporación al elenco de los nuevos episodios: se trata de Bob Odenkirk, actor que saltó al reconocimiento masivo por haber encarnado al inescrupuloso abogado Saul Goodman en las populares series Breaking Bad y Better Call Saul. La noticia de dicho fichaje fue revelada por Variety, que no especificó cuál será el rol del actor en los nuevos episodios. Según indicó el sitio, Odenkirk tendría una participación especial en la serie y no sería un personaje del reparto principal.