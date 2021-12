Jennifer Aniston reveló que dos protagonistas de Friends estuvieron a punto de ser despedidos

La actriz brindó una reveladora entrevista en la que contó el duro momento que tuvieron que vivir algunos protagonistas de la mítica sitcom.

Fuerte confesión de Jennifer Aniston sobre Friends: "No necesitamos a los seis"

Desde su estreno en 1994, Friends y se convirtió en una de las sitcoms más populares de la historia de la televisión. La ficción está protagonizada por Rachel (Jennifer Aniston), Monica (Courteney Cox), Phoebe (Lisa Kudrow), Ross (David Schwimmer), Chandler (Matthew Perry) y Joey (Matt LeBlanc) y, aunque es difícil imaginar la historia sin alguno de ellos, dos actores estuvieron a punto de ser despedidos.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Aniston reveló que los ejecutivos de Warner Bros. amenazaron con eliminar a dos de los protagonistas. La propuesta se produjo cuando las estrellas estaban renegociando sus salarios y, dado el éxito de la serie, solicitaban un notable aumento de sus retribuciones. "Una de las amenazas del estudio era: 'Bueno, no necesitamos a los seis. Podemos hacer esto solo con cuatro de ustedes'. Entonces pensamos: '¿Qué? ¿Pueden deshacerse de Rachel o Joey o de quién?'. Después nos dimos cuenta y pensamos 'no pueden, despierten'", relató la intérprete.

Los actores negociaron sus condiciones antes de la temporada 3 y acordaron tener el mismo salario. Para las temporadas 9 y 10 ya ganaban un millón de dólares por episodio, lo que convirtió a Aniston, Cox y Kudrow en las actrices de televisión mejor pagadas de la historia.

Friends emitió 10 temporadas en NBC desde 1994 hasta 2004. Desde el desenlace, algunas de las estrellas se han reunido fuera de la pantalla a lo largo de los años y todas menos Perry aparecieron en el especial de 2016 de James Burrows. La reunión de Friends con sus seis protagonistas, estrenada en mayo de 2021, se puede ver en HBO Max.

Jennifer Aniston y el emotivo mensaje a James Michael Tyler, actor de Friends que falleció: "Te extrañaremos"

La muerte de James Michael Tyler, el actor que interpretó a Gunther en Friends, sigue causando conmoción no solamente en los fanáticos de la reconocida serie de televisión estadounidense sino también en los propios colegas que lo acompañaron allí. De hecho, fue la misma Jennifer Aniston la que le dedicó un breve pero emocionante mensaje a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram (@jenniferaniston), en la que tiene más de 38 millones de seguidores.

La actriz, directora y productora de cine norteamericana de 52 años se expresó de manera contundente para recordar a quien falleció a los 59 como consecuencia de la fase 4 de un cáncer de próstata que lo venía aquejando desde 2018. Su personaje de "el enamorado de Rachel" hizo que los seguidores de esa producción se encariñaran muchísimo con él. Su deceso se produjo durante el domingo 24 de octubre de 2021 en su casa de Los Ángeles.

Jennifer Aniston, que interpretó a Rachel Green en la famosa serie de televisión de Estados Unidos publicó en su Instagram oficial un video de una escena protagonizada por ella y por Gunther y escribió unas sentidas palabras: "Friends no hubiera sido lo mismo sin ti. Gracias por las risas que aportaste al programa y a todas nuestras vidas. Te extrañaremos #JamesMichaelTyler".