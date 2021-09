Inesperada confesión de Jennifer Aniston sobre el reencuentro de Friends

Jennifer Aniston contó toda la verdad detrás del recuerdo emotivo del reencuentro de Friends, sitcom que la vio crecer como actriz durante diez exitosas temporadas.

Tras años de espera, los fans de Friends pudieron ver la reunión el pasado 27 de mayo. Meses después del lanzamiento, Jennifer Aniston compartió sus impresiones sobre el esperado especial y confesó que no fue tan sencillo pasar la experiencia a nivel emocional. "Creo que realmente fue más difícil de lo esperado", señaló.

En diálogo con el podcast Literally! With Rob Lowe, Aniston argumentó su declaración señalando. "Porque en tu mente piensas: 'Oh, esto será muy divertido, como viajar en el tiempo'. Resulta que es un poco difícil viajar en el tiempo. El set se volvió a colocar exactamente igual, era exactamente lo mismo todo. Pequeñas cosas que habían estado guardadas durante todo este tiempo. De repente, ahí estás. Y, ya sabes, 16 años pasaron, muchas cosas nos pasaron a cada uno de nosotros".

"Volver allí fue nostálgico y también un poco melancólico, porque muchas cosas cambiaron y todos hemos ido por caminos diferentes, algunos fáciles y otros no tan fáciles para nosotros. Fue brutal, y tampoco puedes ignorarlo. Hay cámaras por todas partes y no puedes dejar de llorar... Hubo un momento en el que todos estábamos llenos de lágrimas. Quizás David no lloró, no creo que hayamos roto a David. Pero incluso LeBlanc se rompió en un momento. Ya sabes, el que es 'Don tipo duro'… Incluso él lloró un poco", explicó.

Friends emitió 10 temporadas en NBC desde 1994 hasta 2004. Desde el desenlace, algunas de las estrellas se reunieron fuera de la pantalla a lo largo de los años y todas menos Perry aparecieron en el especial de 2016 de James Burrows. La reunión de Friends con sus seis protagonistas se puede ver en HBO Max.

Marley recordó su entrevista a Jennifer Aniston, cuando estaba con Brad Pitt

A lo largo de su trayectoria Marley tuvo la oportunidad de entrevistar a algunas de las personalidades más famosas del entretenimiento y cada tanto recuerda con videos esos momentos. Por su Instagram pasó Madonna y, este fin de semana, le llegó el turno a la actriz Jennifer Aniston. Por ese entonces, protagonizaba Friends y le confesó al conductor de La Voz Argentina su amor por Brad Pitt, dándole detalles sobre su relación.

“Hace muchos años cuando recién se estaba conociendo con Brad Pitt, la entreviste a Jennifer que fue lo mas, super buena onda y muy simpática”, escribió el padre de Mirko en la publicación que realizó en Instagram y que llegó a tener más de 415 mil reproducciones. Una de las primeras preguntas iba a un rumor que corrió durante mucho tiempo por los diarios y revistas de farándula, sobre cuando ella y Brad Pitt se conocieron.

Según se decía, él había encontrado a su perro, pero en realidad no era así. “Nunca perdí a mi perro... pero lo ‘otro’ es verdad”, dijo, refiriéndose a su primer encuentro. Se vieron en una fiesta y cuando Jennifer se fue a Dallas a filmar su nueva película, Brad la siguió y se hospedó en su suite. “De Brad me gusta su sentido del humor, su honestidad, es una persona que ha llegado muy arriba, pero no se hace dramas en la vida. Es bueno, gracioso”, continuó diciendo, pero lo que ella prefería por sobre todo era: “Sabe comunicarse”.