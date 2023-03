Filtraron un tremendo spoiler de la segunda temporada de House of the Dragon

Ryan Condal, showrunner de House of the Dragon, hizo una inesperada revelación sobre los nuevos episodios de la serie que se desprende de Game of Thrones.

La segunda temporada de House of the Dragon ya está tomando forma y luego de confirmarse el día de inicio de su rodaje, que será el próximo 17 de abril, su showrunner, Ryan Condal, reveló uno de los secretos mejor guardados de la nueva entrega de la serie que llegará a HBO Max a mediados o finales de 2024.

El responsable principal de la ficción -en solitario tras la salida de Miguel Sapochnick- y el autor de las novelas de Game of Thrones, George R.R. Martin, acudieron a un evento FYC (For Your Consideration) organizado por la Academia de Televisión Estadounidense centrado en las producciones de HBO. En él, el showrunner adelantó importantes detalles sobre los nuevos capítulos, entre ellos el número de dragones que harán su primera aparición en la nueva entrega de la serie precuela de Game of Thrones.

"En la temporada 2 van a conocer a cinco nuevos dragones", develó Condal ante la inmensa aclamación de un público entregado a la ficción de HBO que explora la historia del clan Targaryen. La esperada Guerra Civil en el seno de la familia, denominada Danza de los Dragones, comenzará en la segunda temporada y los dragones serán claves para la batalla que dará comienzo en la esperada segunda parte de la serie.

Ala de Plata, el temible y gigantesco Vermithor o Canibal, la bestia negra que se alimenta de cadáveres de otros dragones, son algunos de los firmes candidatos para aparecer en los nuevos capítulos. La primera temporada de House of the Dragon fue un auténtico fenómeno mundial, siendo una de las ficciones más aclamadas, maratoneadas y comentadas de 2022 en HBO.

De qué trata House of the Dragon, el nuevo éxito de HBO

Situada cientos años de antes de Game of Thrones, House of the Dragon cuenta la historia del rey de Westeros, Viserys Targaryen, quien espera con ansias la llegada de su nuevo heredero. Desafortunadamente, surgen complicaciones en el parto que derivaron en la trágica muerte tanto del bebé como de su esposa, Aemma. Ante esta situación, el rey toma la decisión de nombrar a su hija, Rhaenyra, como su heredera, quien ese momento tenía apenas 12 años. La sucesión del trono de hierro y las internas dentro de la familia real y sus aliados se convierten en el hilo conductor de la trama.