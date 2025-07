Vuelve The Devil Wears Prada a la Argentina: fecha y entradas

The Devil Wears Prada, la aclamada banda de metalcore, regresa a Argentina después de una larga espera para un reencuentro muy anticipado con sus seguidores. El grupo de Dayton, Ohio, promete una noche inolvidable, presentando lo mejor de su último álbum, Color Decay, lanzado en 2022, junto con una cuidadosa selección de su vasta discografía. El recital será el martes 14 de agosto en El Teatrito.

The Devil Wears Prada es conocida por ir más allá de la música en sus presentaciones, creando una atmósfera única para todos los asistentes. Los fanáticos pueden esperar un show cargado de la energía y la profundidad lírica que caracterizan a la banda.

Formada en 2005, The Devil Wears Prada se ha consolidado como una de las agrupaciones más influyentes del metalcore y post-hardcore. Su sonido distintivo fusiona agresividad y melodía, incorporando elementos de deathcore y metal progresivo en algunas de sus producciones. Liderados por Mike Hranica en la voz y Jeremy DePoyster en guitarra rítmica y voces, el sexteto ha cosechado éxitos notables a lo largo de su carrera.

Álbumes como With Roots Above and Branches Below (2009) y Dead Throne (2011) no solo fueron aclamados por la crítica, sino que también alcanzaron el Top 10 en la prestigiosa lista Billboard 200, demostrando su impacto en la escena musical. Su repertorio incluye himnos coreados por miles, como Danger: Wildman, Hey Johnnys, Dez Moines, HTML 101 y Born to Lose, canciones que reflejan su sonido enérgico y sus introspectivas letras.

Con una trayectoria marcada por extensas giras y participaciones en festivales de renombre mundial, The Devil Wears Prada ha cultivado una base de seguidores leales y ha recibido el constante reconocimiento de la crítica especializada. Su más reciente producción, Color Decay, ha sido muy bien recibida tanto por la prensa como por sus fans, consolidando aún más su legado.

Entradas para The Devil Wears Prada: dónde comprarlas

Las entradas anticipadas para el regreso de The Devil Wears Prada del martes 14 de agosto en El Teatrito (Sarmiento 1752, CABA) ya se encuentran disponibles a través del Sistema Passline, en el siguiente link.