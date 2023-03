The Weeknd llega a River Plate: cuándo es y cómo conseguir las entradas

El reconocido artista canadiense vuelve al país después de 6 años. Cuándo se presentará en River Plate y cómo comprar las entradas.

The Weeknd vuelve a Argentina en el 2023. El multifacético artista canadiense vuelve al país y se presentará en nada más y nada menos que el Estadio River Plate. La cita es el próximo 18 de octubre y habrá preventa de entradas a partir de este miércoles 8 de marzo.

La última presentación de The Weeknd en el país fue en el Lollapalooza del 2017, por lo que su regreso es un acontecimiento muy esperado para sus fanáticos. Con tres discos de estudio llenos de éxitos, a los que hace poco se sumó el soundtrack de Avatar, la fama del artista se multiplicó a la velocidad de la luz, convirtiéndolo en uno de los nombres más relevantes de la escena del pop contemporáneo.

El show de The Weeknd será el 18 de octubre en River Plate.

En su debut en Argentina seis años atrás presentaba Starboy. Desde ese entonces hasta hoy, The Weeknd lanzó My Dear Melancholy (2018), After Hours (2020) y Dawn FM (2022). La gira combina las presentaciones de sus últimos dos trabajos ya que los planes para presentar After Hours debieron postergarse por las restricciones que impuso la pandemia. El nombre del tour, “After Hours Til Dawn”, combina los títulos de sus últimos lanzamientos de manera tal que se forma lo que podríamos traducir como “después de horas y hasta el amanecer”. Un tour que promete eso, una noche completa e inolvidable.

Entradas para The Weeknd en River

The Weeknd se presentará en el Estadio River Plate el próximo 18 de octubre. Las entradas podrán adquirirse en una instancia de preventa exclusiva para clientes BBVA a partir del miércoles 8 de marzo a las 10 am (por 48 hs o hasta agotar stock), que luego dará paso a la venta general a partir del viernes 10 de marzo a las 10 am. El único medio oficial de venta en ambos casos es AllAccess. Comprá las entradas para The Weekns haciendo click aquí.