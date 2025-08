Teenage Fanclub por primera vez en Argentina: entradas, precios y cuándo tocan.

Teenage Fanclub, la legendaria banda escocesa de indie rock, llega por primera vez a Argentina para brindar un show único en Buenos Aires. Considerados por Kurt Cobain y Liam Gallagher como una de las mejores bandas del mundo, los autores de Bandwagonesque y Grand Prix aterrizan en el país para alegría de sus fanáticos locales. En el marco del ciclo Primavera Club Buenos Aires, Teenage Fanclub se suma a una serie de conciertos internacionales que traen a grandes artistas de culto a las salas porteñas.

La presentación de Teenage Fanclub por primera vez en Argentina será en el C Art Media, ubicado en el barrio porteño de Chacarita. Las entradas ya están a la venta y en esta nota te contamos cuándo tocan, cómo conseguir los tickets y cuánto cuestan.

¿Cuándo tocan Teenage Fanclub en Argentina?

El show de Teenage Fanclub en Argentina será el martes 9 de septiembre de 2025 a las 20, en Complejo Art Media (C Art Media). El concierto forma parte del Primavera Club Buenos Aires, una edición especial del Primavera Sound que selecciona a referentes de la escena global para tocar en espacios reducidos y con una propuesta más íntima.

Teenage fanclub dará su primer show en Argentina, un evento imperdible para los amantes del indie.

Durante la noche, la banda escocesa hará un recorrido por sus canciones más emblemáticas, incluyendo clásicos como The Concept, Sparky’s Dream o Ain’t That Enough, pero también presentarán en vivo temas de su disco más reciente, Nothing Lasts Forever (2023), celebrado por la crítica como uno de los trabajos más maduros de su carrera. Como artista invitado, estará el argentino Sebastián Arpesella, con un set de folk, psicodelia y canciones introspectivas.

Dónde comprar las entradas para Teenage Fanclub y precios

Las entradas para ver a Teenage Fanclub en Argentina ya están disponibles a través del sitio oficial EnigmaTickets.com. El tramo Early Bird se encuentra agotado, pero aún se pueden conseguir tickets generales para el sector Campo, con un valor de $65.000 (más cargo por servicio).

El ingreso estará restringido para menores de 5 años. En el caso de menores de 12 años, deberán asistir acompañados por un adulto responsable. Para quienes tengan entre 13 y 15 años, se recomienda también la presencia de un mayor.

Con más de tres décadas de trayectoria, Teenage Fanclub llega por fin a Buenos Aires para ofrecer un show que promete ser histórico. Su sonido inconfundible, melodías cálidas, armonías vocales y guitarras brillantes, podrá disfrutarse por primera vez en vivo en el país, en una noche destinada a los verdaderos amantes del indie rock.