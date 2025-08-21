Rüfüs Du Sol llega a la Argentina para tocar en el Movistar Arena 2026: entradas, precios y fecha de cuándo toca

Vuelve Rüfüs Du Sol en Argentina 2026.

Tras deslumbrar en el país como headliners en la histórica edición aniversario de Lollapalooza Argentina 2025, el trío electrónico ganador de un Grammy Rüfüs Du Sol confirmó su regreso a Buenos Aires con un show único en el Movistar Arena. Será una noche inolvidable en la que el grupo australiano, integrado por Jon George, James Hunt y Tyrone Lindqvist, traerá su inconfundible fusión de electrónica y emoción en vivo.

Para su próxima presentación en la Ciudad de Buenos Aires, se espera un repaso por todo su repertorio que recorre los grandes himnos de su carrera y las canciones de su más reciente álbum Inhale / Exhale. Reconocidos por transformar cada show en una experiencia inmersiva y sensorial, Rüfüs Du Sol volverá a generar esa conexión única que los ha convertido en una de las propuestas más celebradas del mundo.

Cuándo toca Rüfüs Du Sol en el Movistar Arena 2026

Rüfüs Du Sol se presenta en el Movistar Arena el próximo 19 de febrero de 2026.

Entradas para Rüfüs Du Sol en el Movistar Arena 2026

Se espera un show impactante.

La venta para este show comenzará el miércoles 27 de agosto a las 13, únicamente a través de movistararena.com.ar.

Aún no se conocen los precios de las entradas.

Detalles de la gira de Rüfüs Du Sol

El regreso del trío a Buenos Aires llega en el marco de su gira más ambiciosa por Sudamérica, con presentaciones en Chile, Brasil y Colombia. La expectativa es enorme: su tour global agotó estadios en Norteamérica, Europa y Australia, incluyendo shows históricos en el Rose Bowl de Los Ángeles y el Rod Laver Arena de Melbourne. Un recorrido absolutamente impactante alrededor del mundo.

Con más de 700.000 tickets vendidos en su última gira mundial, un Grammy a Mejor Grabación Dance/Electrónica y colaboraciones que redefinen la música electrónica contemporánea, Rüfüs Du Sol vuelve a Buenos Aires para reafirmar por qué son considerados uno de los shows en vivo más impactantes de la escena. Una oportunidad única que los amantes de su música no debieran desperdiciar.

Así sigue la gira de Rüfüs Du Sol en 2026