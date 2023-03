Natalia Lafourcade vuelve a Argentina y tocará en el Movistar Arena: cómo sacar las entradas y cuándo es el show

La cantante mexicana presentará su último álbum "De todas las flores" este año en nuestro país. Cómo comprar las entradas.

Natalia Lafourcade regresa a Argentina en su debut en el Movistar Arena y para presentar su último álbum, "De todas las flores". La artista mexicana promete brindar un show para sus fanáticos en el que recorrerá todo su universo creativo.

Lafourcade se presentará el 10 de agosto en el Estadio Movistar Arena. La preventa de entradas es este viernes 3 de marzo y la venta general comienza el lunes 6 de marzo, siempre a través de WWW.ENTRADAUNO.COM

Luego de 4 álbumes recorriendo el folclore de Latinoamérica, Natalia Lafourcade vuelve al terreno de lo personal para cosechar “De Todas las Flores”, su primer álbum completamente inédito en 7 años. “Me entretuve mucho visitando un montón de géneros y compositores bellísimos”, cuenta Natalia. “Y luego sentí una llamada interna. En medio de la pandemia, me di cuenta de que me estaba escondiendo, lo que me hizo reflexionar y entender que tenía que romper el hielo y volver al estudio de grabación”.

Natalia Lafourcade se presentará el 10 de agosto en el Estadio Movistar Arena.

Acompañada por una banda de músicos de varios territorios, muchos provenientes de su tierra veracruzana, este nuevo concierto invita al público a sumergirse en el universo de la artista mexicana, donde las emociones nos llevan a recorrer su carrera: desde la presentación de su nuevo álbum hasta esas canciones que ya son parte de nuestra identidad.

Natalia, compositora y productora, estuvo por última vez en nuestro país en 2018, cuando presentó “Musas”, disco en el que destaca a grandes artistas de la música latinoamericana, tales como Violeta Parra, Agustín Lara, María Grever, Margarita Lecuona, entre otros. Anteriormente, la artista ya venía desarrollando una relación con el público de Argentina; en 2017 se presentó en La Trastienda y en 2015 en el Teatro Vorterix. Ahora, jugará en las grandes ligas y se presentará en el Movistar Arena.

En 2015, su sencillo “Hasta la raíz”, homónimo al disco, tuvo una gran recepción por parte del público, logrando casi quinientos millones de reproducciones en Spotify. Otro de los momentos que ha marcado la carrera musical de la cantante fue cuando en 2018 se presentó en los premios Oscar para cantar el single principal de la película mexicana “Coco”, elegida ese año por la Academia como Mejor Canción Original.

A lo largo de su carrera recibió 28 nominaciones a los Latin Grammys, de las cuales ganó 15, siendo el último por la categoría a Mejor Video Musical Versión Larga con “Hasta La Raíz, El Documental". Además, recibió también 8 nominaciones a los Grammy Awards, de las cuales ganó 3, recibiendo el premio por Mejor Álbum Regional Mexicano con “Un Canto Por México: El Musical”.