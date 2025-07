Entradas Rod Stewart en Argentina 2025: precios, fechas de cuándo toca y dónde comprar

Rod Stewart vuelve a Argentina 2025.

El tiempo pasa para todos y Rod Stewart no es la excepción a la regla. El cantante de 80 años de edad realiza una gira mundial para despedirse de su público a la que denominó "One last time", por la que arribará a Argentina. Una oportunidad única para reeencontrarse con el cantante británico y repasar sus grandes clásicos, durante tres noches que prometen ser para emocionarse de lo lindo con el Movistar Arena como epicentro de sus shows.

El tour, aclamado en Europa, Asia y Estados Unidos, fue un éxito de taquilla y está entre las 20 giras más importantes del mundo en 2024. Esto llevó al artista a continuar con su gira por otras partes del planeta y, desde ya, no se iba a perder la oportunidad de visitar la Argentina para deleitar con todo su repertorio. Autor de canciones como "Da Ya Think I'm Sexy?", “I Don’t Want To Talk About It”, “Young Turks” y “Baby Jane”, llega de nuevo al país con toda su música tras dos años.

Fechas de cuándo toca Rod Stewart en Argentina y dónde comprar las entradas

Rod Stewart realiza su gira despedida.

Rod Stewart se presenta en Argentina el 22, 23 y 24 de octubre, y las entradas se pueden comprar en la página del Movistar Arena, recinto en el que llevará adelante los tres recitales el artista. Pese al paso de los años, el cantante conserva la energía y la calidez que lo convirtieron en una de las voces más queridas del rock y el pop internacional. Con más de 250 millones de discos vendidos en todo el mundo y un repertorio que va de la balada al soul, pasando por el folk y el glam, el artista se ganó un lugar único en el corazón de varias generaciones.

El 27 de junio lanzó su último álbum "Ultimate Hits", que compila sus mayores éxitos. Se espera que estén incluidos himnos como “Maggie May”, “Do Ya Think I’m Sexy?” y “Sailing”, canciones que integran el setlist del tour. De esta manera, busca ponerle un gran broche a una carrera artística que dio mucho que hablar, donde consiguió que varias generaciones de fanáticos lo siguieran incondicionalmente hasta estos días.

Precios de las entradas para Rod Stewart en el Movistar Arena 2025