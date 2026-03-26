Entradas para CA7RIEL & Paco Amoroso en el Arena Maipú de Mendoza 2026: precios y fecha de cuándo tocan

Catriel y Paco Amoroso.

La escena musical argentina vuelve a moverse al ritmo de CA7RIEL & Paco Amoroso, que anunciaron su esperada gira internacional Free Spirits World Tour. Con una propuesta que mezcla trap, rock y performance, el dúo confirmó su paso por Mendoza en mayo de 2026, en medio de una agenda global que los posiciona como uno de los fenómenos más exportables del país.

El show en la provincia cuyana será el 24 de mayo en el Arena Maipú, una parada clave dentro del tour que arranca días antes en Buenos Aires. La expectativa es alta: no solo presentarán su nuevo álbum FREE SPIRITS, sino también un espectáculo que, según adelantan, busca romper los límites tradicionales del vivo.

Cuándo tocan en Mendoza y cómo se inserta en la gira

El recital en Mendoza llega después de la apertura oficial del tour, prevista para el 14 de mayo en el Movistar Arena. Ese show marcará el puntapié inicial de una gira ambiciosa que incluye escenarios icónicos como el Red Rocks en Estados Unidos y el O2 Academy Brixton en Londres.

En el tramo argentino, además de Mendoza, el dúo pasará por Rosario y Córdoba, en una estrategia que combina plazas locales con circuitos internacionales. En ese sentido, el recital del Arena Maipú aparece como una oportunidad única para el público del interior de acceder a un show de escala global.

Catriel y Paco Amoroso.

Precios de entradas: cuánto cuesta ver a CA7RIEL & Paco Amoroso

Los valores para el show en Mendoza ya generan repercusión, con una amplia variedad de opciones según ubicación:

Paquete VIP (campo de pie): $342.000.

$342.000. Platea Central (Este/Oeste): $120.000 (con sectores al borde de agotarse).

$120.000 (con sectores al borde de agotarse). Campo de pie general: $100.000.

$100.000. Platea media (Este/Oeste): $100.000.

$100.000. Codo (Este/Oeste): $85.000 (varios sectores casi agotados).

$85.000 (varios sectores casi agotados). Platea lateral (Este/Oeste): $75.000.

Todas las fechas confirmadas de la gira de CA7RIEL & Paco Amoroso en Latinoamérica

El tour no solo gira en torno a la música. Con FREE SPIRITS, CA7RIEL & Paco Amoroso amplían su universo artístico hacia lo conceptual, con un relato que incluye un “retiro ficticio” y colaboraciones inesperadas como Sting, Jack Black y Anderson .Paak.

El dúo recorrerá el mundo con su gira y, entre las diferentes fechas, por ahora se confirmaron ocho shows en Latinoamérica: