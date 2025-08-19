Entradas Marttein en Vorterix 2025: precios y fecha de cuándo toca

Marttein se presenta en Vorterix 2025.

Con una propuesta provocadora y refinada, Marttein presenta en vivo Espectacular, un EP que disecciona, a través de cinco piezas —cuatro canciones y un interludio—, el vacío existencial camuflado en el glamour de la vida moderna. Con una narrativa que navega entre la ironía y la crítica política, el artista argentino invita a sumergirse en un universo de fiestas desbordadas, rutinas frenéticas y placeres sintéticos, en el que reina el poder, la imagen y el consumo. En ese marco, el cantante presenta su último trabajo en un show en Vorterix.

Dirigido por Valentín Mutti y Oliverio Sisso, Espectacular fue lanzado como cortometraje a principios de agosto 2025. A través de las canciones y de dos escenas (dirigidas por Anna Biggio), una junto a Andy Chango y otra junto a Tomás Rebord, traza una historia de principio a fin. Con referencias a American Psycho y El Lobo de Wall Street en esta obra, Marttein vuelve a desplegar su faceta actoral interpretando a un ‘yuppie’, famosa tribu urbana de empresarios jóvenes de los años 90.

Cuándo toca Marttein en Vorterix y por dónde comprar entradas

Marttein se presenta en Vorterix el próximo jueves 9 de octubre a las 19 .

. Las entradas se pueden comprar a través de allaccess.com.ar.

Precios para ver a Marttein en Vorterix 2025

Entradas generales: $18.000

Detalles sobre Espectacular de Marttein y su presentación en Vorterix

Marttein viene de lanzar un EP.

En cuanto al focus track que tiene Espectacular, llamado Pizza Party, es en colaboración con la icónica SIX SEX, destaca por su ritmo electrónico contagioso y una letra punzante que retrata con sarcasmo la desenfrenada cultura de la clase alta. A través de sonidos vibrantes y una producción pulida, el tema se convierte en una radiografía bailable de un mundo atrapado en su propio artificio.

Por su parte, el interludio funciona como una pausa introspectiva y de crisis dentro del recorrido y aporta una capa narrativa que contrasta con los climas sonoros más intensos del EP. Espectacular reafirma la identidad artística de Marttein, quien se ha consolidado como una de las voces más originales de la escena electrónica argentina. Con un estilo que combina la estructura clásica del pop con la experimentación sonora, el artista continúa desafiando las convenciones del género.

