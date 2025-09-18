Entradas Gauchito Club en el C Art Media 2025: precios y fecha de cuándo toca

Gauchito Club anunció un nuevo show en noviembre el C Art Media. Se trata de la última presentación que la banda hará en la ciudad de Buenos Aires del 2025. Las fechas de cuándo tocan, cómo sacar las entradas y todo lo que tenés que saber para no perdértelo.

Gauchito Club despide el año en la ciudad de Buenos Aires: cómo comprar las entradas

Tras agotar en sólo días las entradas de su concierto en julio en el Obras, el grupo mendocino anunció que regresa a Buenos Aires para depedir el año. Esta vez, será en el C Art Media el próximo viernes 7 de noviembre en lo que se espera será un show increíble.

Compuesta por Gabriel Nazar (voz, teclados y guitarras), Sasha Nazar (voz y guitarra), Julián Bermejo (guitarra y coros), Nahuel Quimey Chandia (percusión) y Ale Rezk en saxo; la banda logró generar su sonido propio y redefinió a la música indie argentina.

Con letras sinceras, cotidianas y divertidas; el grupo mezcla sonidos del rock, la cumbia, el trap, cuarteto, bolero, reggae, electrónica y funk para entregarle a sus fanáticos un “Indie Tropical” único.

Ahora, la banda que ya confirmó que estará en el Cosquín Rock del 2026, promete cerrar el año en Buenos Aires a pura música. "Nos vemos de nuevo CABA. Última del año en la City. No se duerman que esta es la última chance de 2025", apuntó Gauchito Club al contar las buenas noticias en redes sociales.

Gauchito Club en el C Art Media: cómo comprar las entradas

Gauchito Club tocará en el C Art Media (Avenida Corrientes 6271, CABA) el viernes 7 de noviembre a las 19 hs. Si bien la preventa 1 ya se agotó, las entradas de la preventa 2 todavía están disponibles en la página oficial de Passline, son generales y tienen un valor de $32.000.

Próximos shows de Gauchito Club

Gauchito Club tiene fechas confirmadas para diferentes festivales y conciertos a lo largo y ancho del país en lo que queda del año. También se presentarán en Uruguay. Por ahora, los shows programados son: