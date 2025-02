Entradas Evaristo (La Polla Records) en Argentina 2025: precios, dónde comprar y cuándo toca

Evaristo "La Polla Records" tocará en Argentina este año.

El legendario Evaristo Páramos, ex vocalista de La Polla Records y una de las figuras más icónicas del punk en español, regresa a la Argentina para una noche que promete ser épica. El cantante, conocido por su actitud irreverente y letras contestatarias, se presentará en un formato renovado y con un repaso por toda su trayectoria musical.

El evento se llevará a cabo el jueves 24 de abril a las 18:00 horas en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas, en lo que podría ser su última presentación en el país. Acompañado de grandes músicos que han formado parte de su carrera, Evaristo interpretará clásicos de La Polla Records, Gatillazo, The Meas, The Kagas y su nuevo proyecto, Tropa Do Caballo.

Para completar esta jornada de punk rock inolvidable, el artista estará acompañado por las bandas argentinas invitadas Q’Acelga y Lucho al Attaque, que aportarán su energía y estilo característico al show.

¿Dónde comprar las entradas para Evaristo en Argentina 2025?

Las entradas para el concierto de Evaristo ya están a la venta a través del sistema Livepass. Los fanáticos pueden adquirir sus boletos de manera online y asegurarse un lugar en esta noche histórica para el punk en Argentina. Además, los clientes de Banco Provincia pueden aprovechar una promoción especial con tarjetas Visa y MasterCard, accediendo a la compra en hasta 4 cuotas sin interés.

Precios de las entradas para Evaristo en Argentina 2025

Los precios oficiales de las entradas, según se publicaron en la página de Livepass, se consiguen a partir de los $60.000. Pero como siempre, se recomienda adquirirlas con anticipación debido a la alta demanda esperada. Históricamente, los recitales de Evaristo en Argentina ya convocaron a miles de fanáticos, por lo que se prevé un rápido agotamiento de tickets.

Cómo conseguir entradas para Evaristo en Argentina.

Evaristo en Argentina: una leyenda del punk

Evaristo Páramos dejó una huella imborrable en la música punk con su estilo crudo y directo. Como líder de La Polla Records, una de las bandas más influyentes del género, ha marcado a generaciones con canciones que desafían el sistema y cuestionan las normas establecidas. Su regreso a Argentina no solo es un reencuentro con el público que lo sigue desde los años 80, sino también una oportunidad para disfrutar de su música en vivo una vez más.

Si sos fanático del punk y querés ser parte de un recital legendario, no podés perderte a Evaristo en Argentina 2025. Con una propuesta renovada y un setlist cargado de himnos inolvidables, el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas será el epicentro del punk el próximo 24 de abril.