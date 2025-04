Buzzcocks vuelve a la Argentina en 2025: entradas, precios y dónde comprar

Cómo conseguir entradas para Buzzcocks.

En tiempos de música prefabricada, algoritmos dictando tendencias y conciertos diseñados para Instagram, Buzzcocks regresa a Buenos Aires como una declaración punk de autenticidad. La emblemática banda de Manchester, considerada una de las pioneras del punk rock británico, tocará el próximo viernes 23 de mayo en El Teatrito (Sarmiento 1752) y promete una noche explosiva de clásicos, distorsión y actitud.

Con Steve Diggle liderando la formación actual, Buzzcocks sigue tan vital como en sus inicios, hace casi cinco décadas. A los 70 años, Diggle no muestra signos de desacelerar: “Todavía tengo la pasión en las venas”, afirma. Su filosofía de vida se resume en la energía arrolladora de cada show, que se mantiene intacta desde los días en que compartían escena con The Clash, The Jam y Sex Pistols.

Este regreso a Argentina forma parte de una gira que refleja el presente vibrante de la banda, impulsado por la buena recepción de Sonics In The Soul (2022), un disco donde Diggle mezcló power-pop con riffs de alta tensión y letras cargadas de existencialismo, manteniendo la esencia melódica que siempre los caracterizó. El tour también anticipa material nuevo: el próximo álbum Attitude Adjustment ya está en camino, y podría tener un adelanto en vivo en Buenos Aires.

Últimas entradas disponibles: cómo conseguirlas

Las entradas para el show de Buzzcocks en El Teatrito están llegando a su recta final y se pueden conseguir a través del sistema Passline o en los puntos de venta físicos: Locuras (Morón), La Estaka (Quilmes), Mala Difusión (CABA), Fade To Black (Bond Street) y Liverpool (Belgrano). El concierto comenzará a las 19:00hs, y por la capacidad limitada del venue, se espera un lleno total.

Este espectáculo será una oportunidad única para disfrutar en vivo de joyas del punk melódico como “Ever Fallen in Love (With Someone You Shouldn't've)”, “Promises”, “Harmony In My Head” y “What Do I Get?”, en un entorno íntimo ideal para sentir de cerca la potencia de una de las bandas más influyentes del género.

Una leyenda viva del punk: la historia de Buzzcocks

Buzzcocks no es solo una banda que resistió el paso del tiempo: es un símbolo de cómo el punk puede evolucionar sin perder su espíritu rebelde. Desde su fundacional Spiral Scratch de 1977 —el primer EP autofinanciado de la historia del punk— hasta sus más recientes lanzamientos, el grupo ha sabido mantenerse vigente, influenciando a generaciones de músicos desde Green Day hasta Franz Ferdinand.

Su inclusión en el Walk Of Fame de Camden, junto a figuras como David Bowie y Amy Winehouse, consolida su estatus legendario. Sin embargo, Steve Diggle lo tiene claro: lo suyo no es vivir del pasado, sino seguir escribiendo historia. Buenos Aires será parte de ese nuevo capítulo.

Así que si sos fan del punk de verdad, de las guitarras con filo, los estribillos inmortales y las letras que invitan a pensar, reservá el 23 de mayo en tu calendario. Buzzcocks está de vuelta, y todavía tiene mucho que decir.