Los Raviolis llevan su caótica y divertida “Piyama Party” a las vacaciones de invierno.

La propuesta que combina rock, humor y situaciones cotidianas de la crianza sigue conquistando a familias de todas las edades. Tras una serie de funciones con localidades agotadas, Los Raviolis anunciaron nuevas presentaciones de “Piyama Party”, el espectáculo teatral-musical que se convirtió en uno de los éxitos familiares de la temporada.

La obra, dirigida por el reconocido actor y director teatral Diego Reinhold, regresó este año con una segunda temporada que mantiene el espíritu festivo y la conexión directa con el público que caracteriza al grupo. A las funciones previstas para los domingos de junio y principios de julio, ahora se suman fechas especiales durante las vacaciones de invierno.

Las nuevas presentaciones se realizarán entre el 22 de julio y el 2 de agosto, con funciones de martes a viernes a las 16.45, los sábados a las 16 y los domingos a las 16.45, ampliando así las posibilidades para quienes buscan una salida familiar durante el receso escolar.

Cómo es "Piyama Party", el nuevo espectáculo de Los Raviolis

La historia parte de una situación que muchos padres conocen de memoria, una pareja logra organizar una noche tranquila mientras sus hijos duermen en casa de la abuela. Sin embargo, un llamado inesperado altera los planes cuando los chicos deciden regresar antes de tiempo. Desde allí, la trama se transforma en una sucesión de escenas disparatadas, momentos emotivos y situaciones en las que grandes y chicos pueden verse reflejados.

A lo largo del espectáculo, las canciones de Los Raviolis funcionan como hilo conductor de una propuesta que mezcla teatro y recital. Con su característico estilo rockero, la banda aborda con humor las contradicciones, desafíos y alegrías de la vida familiar, logrando que padres, madres e hijos compartan la misma experiencia desde lugares distintos.

La participación de Reinhold en la dirección aporta dinamismo escénico y potencia el costado humorístico de una puesta que busca algo más que entretener. “Piyama Party” invita a reírse de las dificultades de la crianza, pero también a celebrar los vínculos familiares y el afecto que atraviesa cada una de esas experiencias.

Desde su formación en 2014, Los Raviolis construyeron una propuesta singular dentro de la música infantil argentina. Con canciones que hablan del lado menos idealizado de ser madre o padre, la banda logró generar una fuerte identificación con el público adulto sin perder de vista a los más chicos. Su trayectoria incluye dos nominaciones a los Premios Gardel, cuatro cierres del Lollapalooza Kids, una declaración de Interés Cultural por parte de la Ciudad de Buenos Aires y, más recientemente, la obtención del Premio Konex 2025 en música infantil.