Premios Oscar 2025: todos los nominados y favoritos a ganar.

Los Premios Oscar 2025, que se celebrarán el próximo 2 de marzo, se perfilan como una de las ediciones más esperadas de los últimos años. En esta ocasión, se premiarán las mejores producciones cinematográficas del 2024, reconociendo a las películas más destacadas y a sus equipos de producción, reparto, guion, dirección, entre otros.

A medida que se acerca la fecha, la temporada de premios comienza a dar pistas sobre los grandes favoritos, aunque el panorama no está exento de sorpresas. Entre los nominados, destaca la controversia generada por la película Emilia Pérez, que se ha convertido en un tema candente debido al escándalo relacionado con los tuits de Karla Sofía Gascón y las declaraciones de su director, Jacques Audiard. A continuación te compartimos los nominados por categoría.

Todos los nominados a los Premios Oscar 2025

Entre los nominados en las categorías principales de los Premios Oscar 2025, destacan actores, actrices y películas que han dominado la temporada de premios. En la categoría de Mejor Actor, se encuentran figuras como Adrien Brody, quien ha sido un firme candidato con The Brutalist, pero la reciente victoria de Timothée Chalamet en los SAG ha sumado incertidumbre al resultado.

Emilia Pérez es una de las favoritas a ganar varias estatuillas en los Oscar, a pesar de sus diferentes polémicas.

En la terna de Mejor Actriz, Demi Moore se perfila como la favorita, con The Substance siendo su gran carta, aunque Mikey Madison, ganadora del BAFTA, podría dar la sorpresa por Anora. En cuanto a los actores secundarios, la disputa parece más clara con Zoe Saldaña y Kieran Culkin como los favoritos en sus respectivas categorías.

En la categoría de Mejor Película, la competencia está reñida. Entre las nominadas se encuentran Anora, The Brutalist, A Complete Unknown, Cónclave, Dune: Parte Dos, Emilia Pérez, I'm Still Here, Nickel Boys, La Sustancia y Wicked. Por su parte, el reconocimiento a la Mejor Dirección podría ir a manos de Sean Baker por Anora, o bien, Jacques Audiard por Emilia Pérez, aunque la dirección de Brady Corbet en The Brutalist también cuenta con grandes posibilidades.

Mejor Actor

Adrien Brody (The Brutalist)

Timothée Chalamet (A Complete Unknown)

Colman Domingo (Sing Sing)

Ralph Fiennes (Cónclave)

Sebastian Stan (The Apprentice)

Mejor Actriz

Cynthia Erivo (Wicked)

Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez)

Mikey Madison (Anora)

Demi Moore (The Substance)

Fernanda Torres (Aún Estoy Aquí)

Mejor Actor de Reparto

Yura Borisov (Anora)

Kieran Culkin (A Real Pain)

Edward Norton (A Complete Unknown)

Guy Pearce (The Brutalist)

Jeremy Strong (The Apprentice)

Mejor Actriz de Reparto

Mónica Bárbaro (A Complete Unknown)

Ariana Grande (Wicked)

Felicity Jones (The Brutalist)

Isabella Rossellini (Cónclave)

Zoe Saldaña (Emilia Pérez)

Mejor Película

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Cónclave

Dune: Parte Dos

Emilia Pérez

I'm Still Here

Nickel Boys

La Sustancia

Wicked

Mejor Dirección