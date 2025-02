Quién fue la primera persona en ganar un Oscar

En el marco de los Premios Oscar 2025, que tiene lugar el domingo 2 de marzo en el icónico Dolby Theatre, en Los Ángeles y, a solo años de que se cumplan 100 años de la primer gala, comienzan las curiosidades respecto a quién fue la primera persona en ganar un Oscar en toda la historia y cuándo lo hizo.

¿Quién fue la primera persona en ganar un Oscar?

La primera edición de los Premios Oscar se realizó en 1929 y fue simple: el entonces “rey de Hollywood” y uno de los miembros fundadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, Douglas Fairbanks, realizó una ceremonía de 15 minutos y a la que asistieron 270 personas. Allí, anunció a los primeros ganadores de las estatuillas doradas, durante la cena se entregaron doce premios y 20 certificados adicionales de mención honorífica a los finalistas de cada categoría de premios.

Todos los galardonados ese año fueron películas mudas, excepto The Jazz Singer, protagonizada por Al Jolson. Mientras que el máximo galardón en 1929, para mejor película, fue para Wings, producción que también recibió el premio por Efectos de Ingeniería, categoría que se eliminaría en las ediciones futuras.

Entonces, ¿Quién fue la primera persona en recibir un Oscar? Fue el alemán Emil Jannings a Mejor Actor, por sus actuaciones en “The Way of All Flesh”, por su retrato de un cajero de banco (1927), y por interpretar al Gran Duque Sergio Alejandro en “The Last Command” en 1928. Mientras que la estadounidense Janet Gaynor ganó el premio a la Mejor Actriz por su trabajo en tres películas: 7th Heaven, Street Angel y Sunrise. Por su parte, Charlie Chaplin y Warner Brothers recibieron cada uno un premio honorífico.

Al año siguiente, en 1930, se introdujo una transmisión de radio para la 2ª edición de los Premios de la Academia. Desde entonces, se han entregado más de 3.140 estatuillas y los Premios Oscar se han convertido en las distinciones más importantes de la industria cinematográfica.

¿Cuál es la favorita a ganar el Premio Oscar 2025?

A pesar de que Emilia Pérez sonaba como una fuerte contendiente al inicio de la temporada de premios, la controversia en torno a su protagonista, Karla Sofía Gascón, ha debilitado sus posibilidades. Esta situación ha allanado el camino para que Anora, la película del director Sean Baker, emerja como la gran candidata para llevarse el Oscar a "Mejor Película".

Si bien Anora no había conseguido victorias significativas fuera del circuito de la crítica desde su triunfo en el Festival de Cannes, su desempeño en los Critics Choice Awards 2025 le ha dado un impulso determinante. La cinta ha logrado el respaldo de importantes asociaciones de la industria, lo que refuerza su posición en la contienda. Históricamente, las películas que triunfan en los Critics Choice suelen mantener esa racha hasta los Premios Oscar.