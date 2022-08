Volvió Fugas, el podcast de Anfibia sobre los mejores escapes de cárceles

Anfibia Podcast lanzó la segunda temporada de Fugas, su serie de podcast documentales que sale semanalmente en todas las plataformas y relata los escapes de cárceles de Latinoamérica contadas por sus protagonistas.

Un partido de fútbol entre presos y guardias como punta de lanza de un plan de fuga en la Alcatraz boliviana. Un hombre acusado de asesinato que intenta escapar de una cárcel en una isla paradisíaca en medio de la invasión de Estados Unidos a Panamá. Un grupo de presos políticos mexicanos que consigue su huida con una ayudita de sus madres. El delincuente más buscado de Argentina construye un túnel en el que encuentra huesos de desaparecidos. 38 presas políticas se abren camino a la libertad en Uruguay. Un hombre que promete a su guardia ir a comprar cigarrillos y volver para no regresar jamás. Un marero salvadoreño que vive escapando, y no de la justicia. Estas historias increíbles integran la segunda temporada de Fugas. El plan perfecto no existe.

Con un equipo de periodistas y productores de México, Bolivia, El Salvador, Panamá, Uruguay y Argentina, la serie de Anfibia Podcast redobla la apuesta y rompe las barreras regionales en busca de los mejores planes de fugas de todos los tiempos. El podcast está narrado por el periodista y editor de Revista Anfibia, Sebastián Ortega y dirigido por Tomás Pérez Vizzón, director de Anfibia Podcast.

El equipo de trabajo se completa con Florencia Alcaraz en guión, Sebastián Grandi en producción general, Mateo Corrá en diseño de sonido, Federico Mercante en arte, Nicolás Pagella en música de apertura, Camilo Genoud en supervisión y Vera Ferrari en comunicación. Además, participa una red de colaboradores y casas productoras de podcast de toda América Latina, como Indomables (Panamá) o Invisibles (Uruguay). Además, este año Anfibia Podcast prepara una gira de presentaciones por Fugas en Córdoba, Rosario, Mendoza y Tucumán.

Fugas, por su creador

“Esta temporada tenemos fugas muy diferentes, de países con realidades diversas. Hay presos políticos, hay un líder de una pandilla, hay fugas de delincuentes estrella. Pero lo que más nos atrapó y queremos hacer llegar a los oyentes son las estrategias, la arquitectura, ingeniería y creatividad puesta al servicio del escape”, explicó Pérez Vizzón en un comunicado para la prensa.