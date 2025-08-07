Cómo está la salud de Phil Collins: así está hoy el cantante y ex líder de Genesis

Cómo se encuentra en el presente Phil Collins.

Phil Collins marcó a generaciones con su música y talento. Baterista, cantante, compositor, productor y actor británico, y uno de los artistas de mayor éxito de la música rock, supo liderar récords de ventas con varios de sus grandes hits, tanto en su carrera como baterista y luego también como líder vocal de Génesis. Como solista tuvo una gran trayectoria que lo llevó a ser reconocido a nivel mundial por su música.

En los últimos años se mantuvo algo al margen de la exposición mediática por problemas de salud que deterioraron su estado físico. El 26 de marzo de 2022 en el O2 Arena de Londres dio su último show con Tony Banks y Mike Rutherford. “Esta es una noche muy especial. Es la última parada de la gira y el último show de Genesis”, expresó Phil Collins aquella vez. De esta manera, sus shows fueron cada vez más esporádicos y en los últimos días corrieron rumores de que podía estar al borde de la muerte.

Cómo se encuentra de salud Phil Collins

Phil Colllins es una leyenda mundial en la batería y actualmente no puede tocarla.

Hubo distintas versiones que hablaban de que Phil Collins se encontraba bajo cuidados paliativos y cerca de la muerte. Al respecto, su representante Louisa T salió a desmentirlos y dijo: "No se encuentra ni cerca de morir". Sí afirmó que está hospitalizado, pero por una operación de rodilla. Hace algunos meses, en una entrevista con la revista MOJO, sostuvo que el problema es que ha estado "muy enfermo la verdad".

Phil Collins en la actualidad se mueve en silla de ruedas.

El artista comenzó cuando se sometió a una cirugía de espalda. Si bien la intervención salió según lo planeado, los problemas fueron posteriores. Durante su recuperación, se cayó y se fracturó el pie, lo que dificultó su caminata. Luego, en 2017, sufrió una caída en la habitación de un hotel y se golpeó la cabeza con una silla. "Pasé toda mi vida tocando la batería. De repente, no poder hacerlo es un shock", expresó con angustia.

"Si no puedo hacer lo que hacía tan bien, prefiero relajarme y no hacer nada. Si un día me despierto y puedo sostener un par de palillos, lo intentaré, pero siento que ya gasté todas mis millas aéreas", sostuvo el cantante, con mucho dolor. Lo que Phil Collins tiene lo que se conoce como "Síndrome del Pie Caído", que afecta el control de la persona sobre su pie y también le genera problemas en sus manos y sus rodillas.