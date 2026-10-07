Los peluches de BTS que son furor: cuánto cuestan y dónde conseguirlos en Argentina.

Los fanáticos de BTS tienen un nuevo objeto de deseo, los tiernos personajes de BT21, la línea de merchandising creada en colaboración con los integrantes del grupo surcoreano. Los muñecos se convirtieron en uno de los productos más buscados por los seguidores del K-pop y en Argentina ya se pueden encontrar distintas versiones, tamaños y diseños.

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BT21 nació a partir de la colaboración entre BTS y LINE FRIENDS y está integrado por siete personajes que representan a los miembros del grupo: Koya, RJ, Shooky, Mang, Chimmy, Tata y Cooky. Con el tiempo, estos personajes trascendieron el merchandising tradicional y se transformaron en una marca propia, con productos que van desde peluches y llaveros hasta accesorios, ropa y artículos para el hogar.

Los peluches de BT21 que se consiguen en Argentina

Una de las alternativas para conseguirlos es Bangtan Store, una tienda argentina especializada en productos relacionados con BTS. Actualmente ofrece distintos modelos de BT21, entre ellos llaveros de peluche de 12 centímetros, peluches medianos de 20 centímetros y versiones más grandes tipo almohadón. Los precios publicados van desde aproximadamente $8500 para los llaveros de peluche, $12.500 para los modelos medianos y hasta $18.000 para un almohadón XXL de 40 centímetros.

Otra opción es Army Shop Argentina, que cuenta con una sección específica de peluches de BT21. Allí aparecen modelos como los BT21 Baby, Dream of Baby y diferentes versiones de Chimmy, Cooky, Koya, Mang, RJ, Shooky y Tata. Los valores dependen del personaje, tamaño y modelo: hay opciones desde alrededor de $6800 para llaveros, mientras que algunos peluches importados y de mayor tamaño llegan a superar los $40.000.

También se pueden encontrar distintas alternativas a través de Mercado Libre Argentina, donde actualmente aparecen cientos de publicaciones vinculadas con los personajes de BT21. Hay desde pequeños llaveros hasta peluches de unos 20 centímetros, con precios que varían según el personaje, tamaño, origen y vendedor. Algunas publicaciones ofrecen envío a domicilio o retiro en distintos puntos del país.

Cuánto cuestan los peluches de BTS

Los precios pueden cambiar rápidamente según el stock y el vendedor, pero las publicaciones muestran que se pueden conseguir alternativas económicas y otras destinadas a coleccionistas. Por ejemplo, en Bangtan Store hay peluches de 20 centímetros por $12.500, mientras que los modelos tipo llavero cuestan $8500. En Army Shop Argentina, algunos peluches medianos aparecen a $12.000, mientras que los modelos importados pueden alcanzar los $45.000.

Los muñecos se convirtieron en uno de los productos más buscados por los seguidores del K-pop y en Argentina ya se pueden encontrar distintas versiones, tamaños y diseños.

En Mercado Libre también hay opciones alrededor de los $10.000 a $15.000, aunque es importante revisar la descripción de cada publicación para comprobar si se trata de un producto oficial, una reproducción o un diseño inspirado en BT21. Algunas publicaciones incluso utilizan la palabra "oficial" en el título, pero eso no necesariamente equivale a una certificación de autenticidad.

Dónde comprar peluches de BTS de manera presencial

Además de las tiendas online, en Buenos Aires existen locales especializados en K-pop y cultura asiática donde los fanáticos pueden consultar por merchandising de BTS y BT21. Entre ellos se encuentran CHIKARA KPOP STORE, ubicado en Florida 833, local 27, subsuelo; Keroro Store, en Yerbal 8; y luckyme Kpop Store, en Echeverría 2560, todos en la Ciudad de Buenos Aires.

Como el stock de los personajes puede variar, especialmente en los modelos más buscados, lo recomendable es consultar previamente la disponibilidad antes de acercarse al local.