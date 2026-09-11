Las Pelotas presentó su nuevo disco y es uno de los grandes lanzamientos de la semana.

La semana llega con una serie de novedades que atraviesan distintos géneros y generaciones. Entre nuevos discos, singles y producciones audiovisuales, Las Pelotas se destacan con un nuevo álbum de estudio, mientras que Fonso y Las Paritarias, Manu Hattom, Camilo, Maia Reficco, Dominic Fike, Ainda, Flor Gómez, SER junto a DMIX, Mia Zeta y otros artistas presentan sus más recientes trabajos.

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Los lanzamientos que tenés que escuchar esta semana

Las Pelotas presenta “Sin la piel”

Las Pelotas estrenó Sin la piel, su nuevo disco de estudio, compuesto por 12 canciones que combinan rock, poesía y una marcada impronta épica y sinfónica. El álbum reúne sonidos clásicos y nuevas búsquedas de la banda y propone una mirada sobre distintas problemáticas contemporáneas.

El repertorio incluye canciones como Cuando ves alrededor, Esperar el tiempo, Sin la piel, El tren, Todo lo que vivimos y Es clara. El trabajo ya está disponible en plataformas digitales y también tendrá edición física en CD y vinilo.

Fonso y Las Paritarias presenta “América del Futuro”

Fonso y Las Paritarias lanzó América del Futuro, su tercer disco, integrado por nueve canciones. El álbum plantea un recorrido atravesado por dos conflictos simultáneos: las luchas individuales de la vida cotidiana y aquellas de carácter colectivo, con una mirada puesta en Argentina y Latinoamérica.

El lanzamiento representa una nueva etapa para la banda, que ya había anticipado el disco con Bolsillo de atrás. Su universo sonoro se mueve entre el post rock, el rock nacional, el reggae, el rock latino y otras influencias, mientras que su estética recupera paisajes de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, con Merlo como escenario de la portada.

Manu Hattom celebra una década de carrera

Manu Hattom presentó 10 años, un disco en vivo registrado en el Teatro Astros durante el show con el que celebró una década de carrera solista. El álbum reúne algunas de las canciones más representativas de su recorrido y ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

Además de su trabajo como músico y compositor, Hattom desarrolló una trayectoria vinculada a la producción musical y la composición audiovisual, con trabajos para cine y teatro. El audiovisual completo del concierto puede verse en su canal oficial de YouTube.

Camilo presenta su quinto álbum

Camilo lanzó Para Cuando Sean Mayores, su quinto álbum de estudio. El trabajo reúne 13 canciones y propone una mirada íntima sobre distintas etapas de su vida, con una búsqueda centrada en recuperar aspectos de su identidad y conectar con su niño interior.

El disco cuenta con una colaboración de Evaluna y participaciones especiales de sus hijas, Índigo y Amaranto. El lanzamiento también marca el comienzo de una nueva etapa que continuará con la gira Para Cuando Sean Mayores Tour 2026 & 2027.

Maia Reficco estrena “Ángel (de la guarda)”

Maia Reficco presentó el videoclip de Ángel (de la guarda), una de las canciones de su EP debut de visita. El estreno forma parte de una propuesta que contempla el lanzamiento de nuevas piezas audiovisuales durante toda la semana.

La canción explora una faceta especialmente visceral de la artista y el video amplía ese universo a través de una historia que transita entre la noche porteña, los viajes en auto y escenarios rurales, hasta llegar a un momento de aceptación.

Dominic Fike adelanta su próximo álbum

Dominic Fike estrenó Wallflower, nuevo single que funciona como adelanto de How To Quit Smoking, su próximo álbum de estudio, previsto para el 9 de octubre. La canción abre una nueva etapa dentro de la carrera del artista estadounidense.

El músico vuelve a moverse entre el pop, el rock, el hip hop y la música alternativa, una combinación que se convirtió en una de las marcas de su sonido. El nuevo álbum se suma a una discografía que incluye What Could Possibly Go Wrong y Sunburn.

Ainda reversiona a Calamaro

Ainda estrenó Alta suciedad, una reversión del clásico de Andrés Calamaro que el dúo lleva hacia un terreno más oscuro e irreverente. La canción es el segundo adelanto de Himnos Nacionales Vol. 1, próximo disco dedicado a reinterpretar clásicos del rock argentino.

La nueva versión fue coproducida junto a Nicolás Btesh y está acompañada por un visualizer oficial. Con este lanzamiento, Esmeralda Escalante y Yago Escrivá continúan una trayectoria independiente que ya suma seis discos.

Soffia Philo inicia una nueva etapa

Soffia Philo presentó Next Level, primer adelanto de Nivel 2, el proyecto que continuará el camino iniciado con su EP debut Nivel 1. La canción utiliza una estética de videojuego para hablar de los aprendizajes, los tropiezos y la posibilidad de comenzar nuevamente desde otro lugar.

Producido por AleAlejandro y LIPPO, el single recupera el trap como punto de partida para una etapa en la que la artista uruguaya busca ampliar su exploración sonora. Actualmente radicada en Argentina, Philo viene construyendo su carrera a partir de una propuesta que cruza distintos géneros urbanos y pop.

Sammer lanza “Dándote”

El venezolano Sammer estrenó Dándote, un nuevo single de reggaetón que recupera elementos de la vieja escuela del género y los combina con una producción contemporánea. La canción gira alrededor del recuerdo y la atracción y fue producida por Came Beats.

El lanzamiento llega después de Llamarte Remix, su colaboración con KHEA, y suma un nuevo capítulo a la carrera de un artista que busca consolidarse dentro de la escena urbana latinoamericana.

Mimi Leclercq y Denise Rosenthal se unen en “Rojo Rubí”

Mimi Leclercq y la cantante chilena Denise Rosenthal unieron sus voces en Rojo Rubí, una canción que pone en primer plano la identidad, la vulnerabilidad y la autenticidad. El tema propone un cruce entre ambas artistas para hablar de la importancia de sostener la propia esencia.

El lanzamiento se presenta como una colaboración que transforma el crecimiento personal en una declaración artística. Así, ambas artistas construyen una canción que busca poner en valor aquello que permanece incluso en los momentos de cambio.

Flor Gómez presenta “Profe Sex”

Flor Gómez, conocida como La Mami del Reggaetón, presentó Profe Sex, un nuevo reggaetón inspirado en la esencia old school del género. La canción la encuentra explorando una faceta más atrevida y sensual, con una propuesta que recupera sonidos y códigos del reggaetón clásico.

En el tema, la artista construye el personaje de una particular profesora que llega para enseñar cómo se hace “reggaetón de verdad”, a partir de una combinación de actitud, rudeza, sensualidad y flow. La canción fue compuesta junto a Enez y Motta y producida musicalmente por Tin On The Beat.

SER y DMIX presentan “Sola” en vivo

SER y DMIX, Demián Marcelino, compositor y guitarrista de Los Cafres, se unieron en una nueva versión en vivo de Sola, una canción que combina reggae, pop y el espíritu festivo característico de la banda.

El lanzamiento es el segundo adelanto de La Vida Baila Live Session, el primer álbum en vivo de SER, que será presentado canción por canción hasta su lanzamiento completo, previsto para fin de año. Sola recupera una canción significativa para la historia de SER y llega después de Loco tu forma de SER (en vivo), su versión del clásico de Los Auténticos Decadentes que alcanzó el primer puesto del Chart Hot Song de Monitor Latino.

Mia Zeta presenta “Crecer”

Mia Zeta estrenó Crecer, primer adelanto de su álbum debut Dónde Salir a Buscar. La artista y productora argentina, que participó del Tiny Desk de Rusowsky y acompañó a figuras como CA7RIEL y Paco Amoroso, inicia así una nueva etapa de su carrera solista.

Coproducida por Gustavo Santaolalla, la canción propone una mirada sobre la madurez y el vínculo con la propia infancia. El crecimiento aparece entendido no como una forma de dejar atrás el pasado, sino como un proceso en el que las experiencias continúan formando parte de la identidad.