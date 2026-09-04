De Isla de Caras a Eterna Inocencia: las novedades musicales de septiembre.

La primera semana de septiembre trae una serie de estrenos que renuevan el mapa de la música. Artistas de distintas generaciones y escenas presentan canciones y álbumes que van desde el rock de raíz británica hasta el pop contemporáneo, pasando por el post-punk, el reggae y la canción argentina.

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Entre los lanzamientos destacados aparecen Juan Navia, Isla de Caras, Juana La Loca, Pretoria, Buenos Vampiros, Fidel Nadal, Maia Reficco y Camilo, entre otros, con materiales que, en varios casos, funcionan además como adelanto de proyectos de mayor alcance.

Los lanzamientos musicales que llegan en septiembre

Juan Navia adelanta ZENITH con “Shock” y “Otoño”

Juan Navia presentó Shock y Otoño, un single doble que continúa anticipando ZENITH, su próximo álbum de estudio previsto para octubre. Las canciones profundizan el giro hacia un sonido más eléctrico y visceral que el artista viene desarrollando en esta nueva etapa.

El lanzamiento sucede a Condena, primer adelanto de ZENITH, un disco cuyo concepto gira alrededor del punto más alto del cielo y de una búsqueda atravesada por la intensidad, el deseo, la transformación y la necesidad de vivir al límite.

Isla de Caras presenta “Las manos quietas”

Isla de Caras también abrió una nueva etapa con Las manos quietas, primer adelanto de Cosquilla, su próximo álbum. La canción recupera el costado nocturno y sofisticado de la banda porteña, pero incorpora una energía más festiva vinculada con los años de giras por Latinoamérica. El resultado combina misterio, deseo y una atmósfera bailable en la que conviven el rock argentino y los sonidos de la noche latinoamericana.

Una de las particularidades de Cosquilla es que será el primer álbum producido íntegramente por los cinco integrantes del grupo. El material nació a partir de ideas que habían quedado fuera de trabajos anteriores y fue desarrollado como una suerte de paréntesis creativo dentro de su discografía.

Juana La Loca revive un clásico junto a Walas

Juana La Loca lanzó una nueva versión de Perdí la fe junto a Walas, cantante de Massacre. El tema recupera una canción originalmente incluida en Belleza, editado en 2002, y la lleva a una nueva dimensión sonora más de dos décadas después.

“Perdí la fe” es el segundo adelanto de Subversónica, próximo disco de la banda liderada por Martín, que reunirá nuevas versiones de clásicos del grupo junto a distintos invitados. El primer corte fue Sábado a la noche, junto a Santi Motorizado. El proyecto tendrá su presentación oficial el 10 de octubre en The Roxy, donde Juana La Loca repasará parte de su trayectoria y presentará el nuevo material.

Pretoria recorre su historia en Tristeza Criolla

La banda Pretoria presentó Tristeza Criolla, su cuarto disco de estudio, un trabajo que mira hacia la tradición de la canción popular argentina para preguntarse qué lugar ocupa el rock dentro de esa historia.

El lanzamiento estará acompañado por Residencia Criolla, una serie de tres recitales en El Imaginario Cultural de Buenos Aires. El recorrido comenzará el 4 de septiembre, continuará el 18 de septiembre y tendrá su última fecha el 2 de octubre. En cada encuentro, Pretoria presentará Tristeza Criolla completo y recuperará uno de sus discos anteriores: Arbusto, Salud y Adolescencia e Historias de Terror.

Buenos Vampiros estrena El último disparo

Desde Mar del Plata, Buenos Vampiros lanzó El último disparo, su cuarto álbum de estudio. El disco reúne 12 canciones y profundiza el lenguaje que la banda construyó alrededor del post-punk, la new wave y el dream pop.

Producido por Estanislao López y editado por Casa del Puente Discos, El último disparo llega mientras la banda continúa ampliando su presencia internacional. Durante septiembre, Buenos Vampiros realizará una nueva gira por Europa.

Fidel Nadal vuelve al sonido orgánico con Original Sound

Con 45 años de trayectoria, Fidel Nadal presentó Original Sound, un álbum de 12 canciones que recupera una sonoridad orgánica y vintage vinculada a la era predigital.

El disco continúa una búsqueda que atraviesa buena parte de la carrera del artista: mezclar estilos, épocas y tradiciones musicales. Entre sus canciones aparecen los adelantos Transpirar la remera y One plus one, este último junto al artista ghanés Black Prophet.

Maia Reficco presenta su primer EP, de visita

Maia Reficco dio un paso decisivo en su carrera musical con de visita, su primer EP, editado por Interscope Records. El trabajo reúne seis canciones y propone una mirada íntima sobre la identidad, el deseo, la vulnerabilidad y las relaciones contemporáneas. El proyecto combina pop con elementos de la escena alternativa y encuentra su centro en “sur”, elegido como focus track.

El EP llega después de amapola, el single con el que Reficco comenzó a presentar esta nueva faceta artística. Después de años de carrera como actriz en televisión, cine y teatro musical, incluido su debut en Broadway, la artista pone ahora el foco en una dimensión más personal de su identidad creativa.

Camilo abre una nueva etapa con “El Árbol”

Camilo presentó El Árbol, primer adelanto de Para Cuando Sean Mayores, su quinto álbum de estudio, que llegará el 9 de septiembre. La canción parte de una pregunta sencilla pero profunda: qué ocurriría si cada persona supiera que está viviendo por última vez determinado momento de su vida. Desde allí, el artista colombiano construye una reflexión sobre la dificultad de detenerse y valorar el presente.

El nuevo disco llegará más de dos años después de cuatro y tendrá su propia gira internacional. El Para Cuando Sean Mayores Tour comenzará en Estados Unidos y continuará por distintos países de Latinoamérica, entre ellos Argentina, antes de llegar a México en febrero de 2027.

Eterna Inocencia regraba un clásico por los 25 años de A Los Que Se Han Apagado

Eterna Inocencia presentó Le Pertenezco a Sus Ojos, una nueva versión de uno de los clásicos de A Los Que Se Han Apagado, álbum editado en 2001 y fundamental dentro de la historia de la banda y del hardcore punk latinoamericano.

El tema fue completamente regrabado para recuperar la esencia de la versión original desde una producción actual. El lanzamiento, realizado el 2 de septiembre, también funciona como el comienzo de la celebración por los 25 años de aquel disco, el primero de Eterna Inocencia compuesto íntegramente en español.

Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris se convierten en “Los Auténticos Caligaris”

Dos de las bandas más populares de la música latinoamericana unieron fuerzas para presentar Te quiero tanto, una nueva versión del clásico de Sergio Denis.

El lanzamiento forma parte del proyecto “Los Auténticos Caligaris: La Fórmula Perfecta”, que nació a partir de la gira conjunta que ambos grupos comenzaron en agosto. La canción conserva la melodía reconocible del original, pero suma la identidad de las dos bandas y un particular mashup con Kilómetros, Loco (Tu forma de ser) y Un poco loco.

María Ezquiaga presenta Dejame envejecer

María Ezquiaga, compositora y cantante de Rosal, anunció Dejame envejecer, su tercer álbum solista. El disco reúne diez canciones y propone una mirada sobre el paso del tiempo, los mandatos sociales, la belleza femenina, el amor y el presente.

El material fue compuesto mayormente en formato trío junto a Javier Mattanó en bajo y Toto Ciccone en batería, mientras que Ezequiel Kronenberg participó en teclados y estuvo a cargo de la producción, mezcla y masterización. Ezquiaga presentará el álbum en vivo el 5 de noviembre en La Fábrica, en Buenos Aires, acompañada por su banda e invitados.

Las Sombras estrena Bastardo

Después de cuatro años sin un nuevo trabajo, Las Sombras regresó con Bastardo, un EP que mantiene las raíces rockeras de la banda pampeana y al mismo tiempo apuesta por una renovación sonora. Producido por Dylan Lerner, el material combina guitarras crudas, atmósferas oscuras y canciones acústicas con letras relacionadas con historias personales, aprendizajes y cuestionamientos a los paradigmas actuales.

Maia Mónaco propone una experiencia sensorial con Tierra Ceremonia

Maia Mónaco presentó Tierra Ceremonia, un álbum concebido como un recorrido inmersivo en el que conviven voz, electrónica, instrumentos ceremoniales, naturaleza y elementos de la llamada música medicina.

El sucesor de Grito (2023) parte de una exploración de la voz y de instrumentos como cuencos de cuarzo, tambor chamánico, arpa de boca, ektara y tambor de agua. La producción electrónica estuvo a cargo de Gea, con quien Mónaco construyó un paisaje sonoro que busca generar una experiencia de escucha profunda.

Videoclub combina música, humor y absurdo en Espectro Rutero

VIDEOCLUB lanzó Espectro Rutero, su segundo disco, acompañado por un visual album que expande la historia y los personajes del proyecto. El álbum reúne diez canciones y atraviesa diferentes estados de ánimo, desde temas de impronta más pop hasta composiciones planteadas como suites. Entre ellas aparecen Tipo Ideal, De Nuevo, Préstamo, Tu Corazón y Si Me Quieres.

El universo visual gira alrededor de un crupier de casino y una partida de póker que reúne a distintos personajes bajo la presencia de El Pombero. La propuesta podrá trasladarse al escenario el 25 de septiembre en el Teatro Margarita Xirgu, con más de diez músicos y un importante despliegue audiovisual y escenográfico.

Melingo y Andrés Calamaro se encuentran en “Laberinto”

A poco de cumplirse tres meses de la muerte de Melingo, se presentó Laberinto, una canción que lo reúne en un dúo póstumo con Andrés Calamaro.

El tema forma parte de Tangos Bajos Rework, el álbum que Melingo dejó terminado antes de morir y que será publicado en septiembre tal como él lo había imaginado. La canción sucede a José el Cuchillero, grabada junto a Malandro. Laberinto cruza las voces de dos artistas fundamentales de la canción popular argentina y continúa una búsqueda que Melingo desarrolló durante toda su trayectoria, entre el tango y otros géneros, generaciones y universos musicales.

Nuria Dutt presenta Canciones en el Desván

Nuria Dutt publicó su álbum debut Canciones en el Desván, un trabajo de siete canciones que cruza rock-pop, reggae, pop experimental y folklore. El disco busca mostrar la amplitud de la propuesta de la cantautora argentina, con letras que recorren experiencias cotidianas y diferentes estados emocionales.

La presentación oficial será el 8 de octubre en Biri Biri Club Cultural, en Palermo, donde Dutt llevará el álbum al formato de banda completa y también repasará canciones de su recorrido anterior.

Mica Sotera expande su universo con Punto de Encuentro

Mica Sotera presentó Punto de Encuentro, su segundo disco de estudio. El álbum representa una evolución de su primera etapa y apuesta por una sonoridad más expansiva, luminosa y enérgica.

Baterías, bajos, pianos y sintetizadores se combinan con elementos de la estética pop de los años 80 para construir un trabajo más dinámico, pero que conserva la sensibilidad de la artista. “Si me veías”, junto a Paula Prieto, funciona como focus track y sintetiza parte de la nueva dirección del proyecto. El lanzamiento también está acompañado por una propuesta visual dirigida por Clara Mihailovitch y producida por PerraNegra.

FRO! presenta #bigsteppa

En la escena urbana, FRO! lanzó #bigsteppa, un álbum de 15 canciones que combina rap, referencias a la cultura estadounidense de los 2000 y sonidos urbanos contemporáneos. El disco cuenta con participaciones de Tiago PZK, Fanta Rosario, Zell, Doly Flackko, Cluster y Pabloxo y fue producido principalmente por Tiano y Jacobo.

El proyecto comenzó a gestarse en 2025 y llegó a reunir 93 canciones antes del proceso de selección que terminó dando forma al álbum. Su universo visual continúa la historia iniciada en trabajos anteriores y tiene como protagonista a Benjamin siete botones, “el monstruo”. El próximo 2 de octubre, FRO! llevará este universo al escenario de C Art Media, en lo que será el show más importante de su carrera hasta el momento.

Gianna Sotera estrena “Anestesia”

Gianna Sotera presentó Anestesia, tercer adelanto de su próximo álbum de estudio. La canción se mueve dentro del electro-pop y toma como escenario una pista de baile en la que el deseo, la sensualidad y la conexión aparecen como una forma de escapar por un momento de las preocupaciones cotidianas.

Con este lanzamiento, la artista continúa consolidando una identidad vinculada al pop electrónico. El videoclip fue dirigido por Mica Sotera y producido por PerraNegraFilms.

Joelle Levy lanza “Club de Fans”

Joelle Levy presentó Club de Fans, cuarto adelanto de su segundo álbum de estudio. A primera escucha puede parecer una canción de desamor, pero detrás de esa historia aparece una crítica a las exigencias de la industria musical hacia las mujeres.

Producido por Dante Saulino, el tema se mueve dentro del pop latino y contrasta con la intimidad de los singles anteriores. El videoclip fue realizado por Girly Ground, productora integrada por mujeres, y presenta distintos personajes que representan las crisis de identidad que pueden surgir frente a los estereotipos de la industria.

BB ASUL presenta "Miss Universo", su nuevo disco

BB ASUL presenta Miss Universo, su nuevo trabajo discográfico, una obra que reúne canciones atravesadas por la identidad, la diferencia y la reivindicación de quienes alguna vez sintieron que no encajaban. El lanzamiento llega después de los adelantos Tabaco Para Armar, Ajedrez feat. Massacre y Colmillos feat. Taichu, y consolida el universo sonoro que la artista construyó junto al productor Dante Saulino, recorriendo géneros como grunge, nu metal, rock y pop.

Entre sus canciones se encuentra Miss Universo, el focus track que da nombre al álbum y que cuenta con la participación especial de Lali.

Uma German presenta ATERRIZAR, segundo adelanto de su EP El Jardín de las Horas

Luego de inaugurar su nueva etapa artística con Déjà vu, Uma German presenta Aterrizar, el segundo adelanto de El Jardín de las Horas, su próximo EP, que verá la luz el 8 de octubre.

En esta nueva canción, Uma se sumerge en una de las experiencias más universales de crecer: la sensación de que el tiempo avanza demasiado rápido y la ansiedad por llegar a todo aquello que todavía no sucedió. Con una producción luminosa, dinámica y expansiva, Aterrizar construye un contraste con una letra atravesada por la inquietud, la duda y la necesidad de encontrar un lugar propio dentro del tiempo.